به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، مهدی صادقی نیارکی، سرپرست معاونت صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: واحدهای تولیدی مرتبط با محصولات پیشگیری و مقابله با شیوع ویروس کرونا، مواد اولیه آن‌ها و همچنین واحدهای تولیدکننده مواد غذایی، آشامیدنی، خوراکی و محصولات بهداشتی تا پایان فروردین‌ماه تعطیل نمی‌شوند.

وی در نامه‌ای به رؤسای سازمان‌های صنعت، معدن وتجارت ۳۱ استان با تاکید بر لزوم اجرای ابلاغیه قبلی این معاونت درخصوص نظارت بر تولید حداکثری محصولات مرتبط با پیشگیری و مقابله با شیوع ویروس کرونا و عدم توقف و تعطیلی واحدها و خطوط تولیدکننده این محصولات، مواد اولیه و ملزومات بسته‌بندی مستقر در آن استان‌ها با دلایل مختلف (اعم از تعطیلات پایان سال، تعطیلات رسمی و اورهال خط تولید)، اظهار داشت: باید به گروه یاد شده، واحدهای تولید کننده مواد غذایی، آشامیدنی، خوراکی و محصولات بهداشتی نیز اضافه شوند تا ضمن افزایش تولید در ایام پایانی سال و شروع سال جدید، خطوط تولید آن‌ها به صورت ۲۴ ساعته و بدون وقفه تا پایان فروردین ماه فعالیت مستمر داشته باشند.

وی همچنین از سازمان‌های استانی خواست که با تعامل با دستگاه‌های ذیربط استانی، اقدامات لازم برای برنامه‌ریزی تردد کارکنان و حمل مواد اولیه و محصولات این واحدها را انجام دهند و مجوزهای لازم برای تردد ناوگان بار و مسافر آن‌ها را صادر کنند تا از هر گونه اختلال در روند تولید و توزیع این محصولات در سطح کشور جلوگیری شود.