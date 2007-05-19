بزرگترین کارخانه کنترل آفت مرکبات با استفاده از فناوری هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر، آژانس بین المللی انرژی اتمی در بیانیه مطبوعاتی که یک نسخه از آن برای مهر فرستاده شد، اعلام کرد که بزرگترین تاسیسات کنترل آفت مرکبات اروپا با استفاده از فناوری هسته ای در اسپانیا احداث خواهد شد .

در این بیانیه آمده است که تولید مرکبات در اسپانیا به دلیل استفاده گسترده از تکنولوژی کنترل آفت که از کاربردهای تکنولوژی هسته ای است، از موقعیت رقابتی بهتری در سطح جهان برخوردار خواهد شد .

یک تاسیسات کنترل آفت جدید ( که اولین کارخانه در چنین سطحی است ) در والنسیا افتتاح شد که متخصصان می گویند استفاده ازآفت کش ها را که برای لایه اوزن مضر است ، قطع خواهد کرد و مرکبات را از آفت های میوه ای (Medfly)حفظ خواهد کرد .

تاسیسات والنسیا از"تکنولوژی عقیم سازی حشرات " که یک شیوه کنترل موالید بیولوژکی حشرات است، استفاده می کند. تکنولوژی عقیم سازی حشرات مطابق با برنامه مشترک آژانس بین المللی انرژی اتمی وسازمان کشاورزی و غذا (فائو) صورت پذیرفت و در این خصوص یادداشت تفاهمی با دولت محلی والنسیا امضا شد .

ژوان کوتینا فرر Juan Cotino Ferrer از مشاور غذایی و کشاورزی والنسیا در این خصوص نقش آژانس بین المللی انرژی اتمی را در انتقال تکنولوژی عقیم سازی حشرات حائز اهمیت بسیار دانست .

گفتنی است که اسپانیا هم اکنون 9 نیروگاه هسته ای دارد و ژنراتورهای آن توان 7 هزار و 188 مگا وات تولید انرژی را دارند . 3 نسل تاسیسات هسته ای در این کشور وجود دارد . نسل اول عبارتند از : خوزه کابررا (1968) Jose Cabrera ، گارونا(1971) Garona واندلوس 1 (1972) Vandellos I ، نسل دوم شامل آلمارز 1و 2 Almarez I-II ، آسکو 1 و 2 Asco I-II ، کفرنتس 1و 2 Cofrentes ولمونیز Lemoniz ( که ازفعالیت ان متوقف شد ) می شوند و نسل سوم شامل واندلوس 2 Vandellos II، تریلو 1 Trillo و والدکبلروس 1و 2 Valdecaballeros می شوند.

کارشناسان برآورد کرده اند که انرژی هسته ای تقریبا 40 کاربری دارد و صرف نظر کردن از قابلیت های فراوان این انرژی در زمانی که انرژی های فسیلی پایان پذیر هستند و اثرات مخرب محیطی فراوانی دارند، منطقی نیست .

این درحالی است که آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل تحت فشار آمریکا تلاش دارند ایران را وادار کنند از حق خود برای استفاده صلح امیز از انرژی هسته ای محروم کنند .

تحلیلگران معتقدند که تلاش غرب برای انحصارتکنولوژی هسته ای به دلیل اهمیت روزافزون این تکنولوژی بیش ازاین نمی تواند ادامه یابد .