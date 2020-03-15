جدیدترین آمار ابتلا به کرونا در مالزی، تایلند، اندونزی و فیلیپین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، آمار مبتلایان به ویروس کرونا در کشورهای مختلف جهان رو به افزایش است.

وزارت بهداشت فیلیپین اعلام کرد که با ثبت ۲۹ مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در این کشور، شمار مبتلایان به ۱۴۰ مورد افزایش یافته است.

از قزاقستان نیز خبر می رسد که رئیس جمهوری این کشور برای مقابله با ویروس کرونا، حالت فوق العاده در قزاقستان اعلام کرده است.

مسئولان مالزی نیز از افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور به ۱۹۰ نفر خبر دادند.

وزارت بهداشت تایلند نیز اعلام کرد که تاکنون ۳۲ نفر در این کشور به ویروس کرونا مبتلا شده اند.

شمار مبتلایان به کووید ۱۹ در اندونزی نیز با ثبت ۲۱ مورد جدید، به ۱۱۷ نفر افزایش یافته است.

جمهوری کنگو نیز از ثبت نخستین مورد ابتلا به ویروس کرونا خبر داد.