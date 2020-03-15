دولت تجهیزات درمانی را تامین خواهد کرد/ مردم به یکدیگر کمک کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی ظهر امروز(یکشنبه) در ارتباط ویدئو کنفرانس با رئیس،؛ گروه پزشکی و درمانی بیمارستان امام خمینی(ره) با تاکید بر اینکه من می‌خواهم از همه شما پرسنل بیمارستان امام خمینی(ره) و دیگر بیمارستان‌های کشور و همچنین پزشکان، پرستاران و کادر درمانی تشکر کنم، گفت: مردم در این مقطع حساس قدردان شما هستند. این اعتماد و اطمینانی که در مردم به طور نسبی وجود دارد به خاطر اعتماد به بخش درمانی و بهداشتی کشور است. اگر ما دارای این افتخار آفرینان در سطح کشور نبودیم این اضطراب مردم چند برابر بود.

وی افزود: امروز یک آرامش نسبی در جامعه ما وجود دارد زیرا مردم می‌دانند اگر دچار بیماری و مشکلات ناشی از ویروس کرونا شوند، پزشکان دلسوز و پرستاران فداکار در کنار آنها هستند و دولت هم با همه توانی که در اختیار دارد، اقداماتی را برای تامین تجهیزات، امکانات، حمایت و پشتیبانی از پرسنل خدوم بخش درمان انجام می‌دهد.

رئیس‌جمهور گفت: من لحظات بسیار خوشحال کننده‌ای در صحبت با شما داشتم بخصوص اینکه تاکید کردید برخی از اقلام همچون ماسک برای همه نیاز نیست و مورد نیاز برخی افراد است اما مراقبت‌های بهداشتی برای همه لازم است.

روحانی تصریح کرد: این مردم هستند که باید به خودشان کمک کنند و شما باید راه و مسیر را به آنها نشان دهید تا از این مقطع حساس به خوبی عبور کنیم.