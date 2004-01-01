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۱۱ دی ۱۳۸۲، ۱۴:۴۳

معاون برنامه ريزي استاندار كرمان در گفتگو با "مهر " خبرداد :

اختصاص 370 ميليارد تومان بودجه دولتي براي بازسازي شهر زلزله زده بم

هيات دولت بالغ بر 370 ميليارد تومان بودجه به بازسازي و مرمت شهر زلزله زده بم اختصاص داد .

مهندس مهدي سياوشي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : 325 ميليارد تومان از اين مبلغ به صورت وام قرض الحسنه و با سود اندك در نظر گرفته شده كه ما به التفاوت آن نيز از سوي دولت پرداخت خواهد شد .

وي افزود : در حال حاضر 42 شهرداري استان كرمان كار خود را در سطح شهر شروع كرده اند كه در نخستين مرحله، شهر به 6 منطقه تقسيم شده است و جمع آوري زباله از سطح شهر ، حفظ و بازسازي فضاي سبز موجود در شهرستان بم و برداشت آوار از كوچه ها و خانه ها از جمله وظايف عمده آنها در منطقه خواهد بود .

مهندس سياوشي با بيان اينكه 90 درصد از معابر اصلي شهر ، برق رساني شده اظهار داشت : به جز روستاي پشت رود ، تمام روستاها داراي برق هستند و همچنين اداره برق شهرستان بم نيز آمادگي دارد كه از اين پس با اعلام نيازاز سوي  مالكان ساختمانها  ، خانه ها و ادارات برق آنها را راه اندازي كند . 

 معاون استاندار كرمان با بيان اينكه تلاش مي كنيم تا بتدريج زندگي را در شهر مصيبت ديده بم به حالت اوليه بازگردانيم ، تصريح كرد :  شهر گند زدايي و سم پاشي شده و به منظور پيشگيري بيشتر به تمام مجروحين در بيمارستانها واكسن كزاز تزريق مي شود وخوشبختانه  تا كنون حتي يك مورد بيماري واگيردار در سطح شهر ديده نشده  ،  قرنطينه بودن شهر نيز تنها يك شايعه است و مردم مي توانند بدون ممانعتي وارد شهر شده يا از شهر خارج شوند .

کد مطلب 48791

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