اختصاص 370 ميليارد تومان بودجه دولتي براي بازسازي شهر زلزله زده بم

مهندس مهدي سياوشي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : 325 ميليارد تومان از اين مبلغ به صورت وام قرض الحسنه و با سود اندك در نظر گرفته شده كه ما به التفاوت آن نيز از سوي دولت پرداخت خواهد شد .

وي افزود : در حال حاضر 42 شهرداري استان كرمان كار خود را در سطح شهر شروع كرده اند كه در نخستين مرحله، شهر به 6 منطقه تقسيم شده است و جمع آوري زباله از سطح شهر ، حفظ و بازسازي فضاي سبز موجود در شهرستان بم و برداشت آوار از كوچه ها و خانه ها از جمله وظايف عمده آنها در منطقه خواهد بود .

مهندس سياوشي با بيان اينكه 90 درصد از معابر اصلي شهر ، برق رساني شده اظهار داشت : به جز روستاي پشت رود ، تمام روستاها داراي برق هستند و همچنين اداره برق شهرستان بم نيز آمادگي دارد كه از اين پس با اعلام نيازاز سوي مالكان ساختمانها ، خانه ها و ادارات برق آنها را راه اندازي كند .

معاون استاندار كرمان با بيان اينكه تلاش مي كنيم تا بتدريج زندگي را در شهر مصيبت ديده بم به حالت اوليه بازگردانيم ، تصريح كرد : شهر گند زدايي و سم پاشي شده و به منظور پيشگيري بيشتر به تمام مجروحين در بيمارستانها واكسن كزاز تزريق مي شود وخوشبختانه تا كنون حتي يك مورد بيماري واگيردار در سطح شهر ديده نشده ، قرنطينه بودن شهر نيز تنها يك شايعه است و مردم مي توانند بدون ممانعتي وارد شهر شده يا از شهر خارج شوند .