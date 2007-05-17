به گزارش خبرنگار مهر دکتر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بعدازظهر امروز پس از مذاکره با یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان در جمع خبرنگاران درباره زمان و مکان دوره آتی مذاکرات خود با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اظهار داشت: زمان این مذاکرات پیش از این اعلام شده و محل آن نیز در یکی از کشورهای اروپایی خواهد بود که بعدا اعلام می شود.

وی با بیان اینکه هنوز درباره مذاکره با آمریکا در خصوص کیفیت و سطح مطالب چیزی اعلام نشده گفت: باید توجه کرد که شرایط منطقه و عراق به واسطه نظامی گری آمریکایی ها نوعی راه برون رفت را اقتضا می کند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به شرایط بحرانی لبنان و احراز دخالت آمریکا در امور داخلی این کشور پس از انتشار گزارش کمیته تحقیق افزود: علاوه بر لبنان شاهدیم که در عراق هم اوضاع به دلیل رفتار اشغالگران پیچیده شده و متاسفانه با گذشت چند سال و علیرغم نابودی تاسیسات زیربنایی کشور عراق هنوز هیچ نوع عمل بازسازی از سوی اشغالگران در این کشور انجام نشده است.

وی ادامه داد: تردیدی نیست که ایران کشوری قدرتمند بوده و لذا اینکه در خصوص عراق از ما تقاضای کمک کنند چیز عجیبی نیست ضمن آنکه شاید ما تنها کشور منطقه بوده ایم که به پروسه سیاسی و تثبیت اوضاع در عراق بصورت برجسته کمک کرده ایم.

لاریجانی همچنین گفت: امروز هم هر کمکی که مردم عراق را در عرصه های مختلف همچون توسعه اقتصادی و موارد مشابه یاری دهد انجام خواهیم داد تا مردم عراق از شرایط دشوار کنونی خارج شوند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه در حال حاضر اشغالگران سه رویکرد برای برون رفت از شرایط فعلی را پیش رو دارند گفت: رویکرد نخست ادامه روش کنونی آنها ست که به نوعی استیضاح آمریکا در منطقه منجر خواهد شد و این مسئله با رفت و آمدهای دیپلماتیک و یا سخنرانی در عرشه ناو قابل حل نخواهد بود.

وی این رویکرد را به غرشی عاجزانه به جای حرکتی معقول توصیف کرد و افزود: ما با چنین رویکردی مخالف نیستیم اما معتقدیم که هیچ حاصلی برای آنها دربر نخواهد داشت؛ گویا برخی در جهان امروز نیز با در سر پروراندن رویاهای کاذبه قصد دارد همچون رویایی که شاه برای ساختن تمدنی بزرگ در ایران در سر داشت به اقدامات بی حاصل بپرازند.

لاریجانی ادامه داد : رویکرد دوم برای برون رفت از شرایط فعلی این است که استراتژی خود را تغییر ندهند و تنها به صورت تاکتیکی پرش کنند که به نظر ما این نوعی ملاعبه سیاسی است که نتیجه ای دربر نخواهد داشت.

دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین گفت: اگر تصور بر این است که انجام چنین ملاعبه ای ممکن است در کوتاه مدت برای آنها شیرین باشد اما در واقع چنین رویکردی پایانی نخواهد داشت و در این خصوص ما هیچ کمکی نمی توانیم به آنها بکنیم.

لاریحانی رویکرد سوم اشغالگران برای برون رفت از شرایط فعلی را تغییر رویکرد آنها عنون کرد و اظهار داشت: این رویکرد در شرایطی است که آنها بخواهند شرایط صلح آمیزی را در منطقه مهیا کرده و مردم عراق و دولت آن کشور نیز روی آرامش را ببینند؛ آنها در این صورت می توانند روی کمک ما حساب کنند.

وی با تاکید بر اینکه کمک ایران در صورت اتخاذ رویکرد سوم از جانب اشغالگران عراق صرفا متوجه دولت عراق و مردم آن کشور خواهد بود خاطر نشان کرد: نمی توان گفت که این سه رویکرد با یکدیگر قابل جمع هستند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به اینکه در حال حاضر روش هایی که از سوی اشغالگران عراق برای حل بحران های این کشور اتخاذ می شود متناقض است افزود: رفتارهای آنها به صورت دقیق مورد رصد ما بوده و تبعا هر حرکت متوازن و سنجیده آنها در بر داشتن گام های آتی ما موثر خواهد بود و لذا ما در این مسیر خیلی سنجیده و آرام آرام گام بر می داریم.

لاریجانی در پاسخ به سئوالی دیگر درباره احتمال حمله نظامی رژیم صهیونیستی به کشور لبنان افزود: البته با توجه به وجود برخی اطلاعات ، احتمال این مسئله را نمی توان نفی کرد اما در این صورت قطعا خسارت های به مراتب بیشتری وارد خواهد شد.

وی همچنین در پاسخ به سئوالی درباره پیگیری های ایران در خصوص سرنوشت 5 دیپلمات ربوده شده توسط نیروهای آمریکایی در اربیل گفت: مسلما هیچ یک از مذاکرات ما خالی از وجه دیپلمات ها نخواهد بود و ما این مسئله را از طریق مختلف دنبال می کنیم.

دبیر شورای عالی امنیت ملی از رفتار دوگانه آمریکایی ها در خصوص ملاقات خانواده گروگان های اربیل با آنها انتقاد کرد.

لاریجانی دربخش دیگری از سخنان خود در خصوص تصویب قانون اساسی عراق تاکید کرد فکر می کنم دولت های دیگر باید بپذیرند که تحولات داخل عراق مربوط به مردم این کشور است و عراقی ها که مردمانی رشید هستند خود می تواند برای سرنوشت خویش تصمیم کنند ضن آنکه هیچ کدام از کشورهای منطقه در اندازه ای نیستند که بخواهند در امور عراق دخالت کنند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا در جریان مذاکره تلفنی اخیرش با خاویر سولانا درباره تفاهمات مذاکرات آنکارا نیز به جمع بندی خاصی رسیده ؟ گفت: فکر نمی کنم. تلفن وسیله مناسبی برای بررسی و جمع بندی چنین نظراتی باشد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه ایده های مختلفی روی میز مذاکرات قرار دارد اظهار داشت: در شرایط جدید فعلی نباید در چارچوب های گذشته قرار بگیریم و آنچه در شرایط جدید قابل توجه است اینکه طرف مقابل نباید تصور کند که زمان دادن به این موضوع به سود اوست.

لاریجانی تصریح کرد: فکر می کنم مسئله هسته ای ایران به حدی از رسیدگی رسیده است که بتوان میوه آن را چید و بهتر است از زمان بهتر استفاده شود ضمن آنکه ما مصرا معتقدیم این موضوع پیچیده نیست و باچند جلسه گفتگو به راحتی حل و فصل می شود.

وی همچنین در خصوص مذاکرات با وزیر خارجه عمان افزود: ما برای سفر آقای بن علوی که از دوستان ما هستند اهمیت قائلیم ؛ مسئله هسته ای ایران ، موضوع امنیت در منطقه، ساماندهی امنیتی منطقه، مسائل عراق و روابط دوجانبه از جمله موضوعات مورد بحث در جریان مذاکرات ما بود.

لاریجانی در پاسخ به سئوالی درباره ساماندهی امنیتی در خاورمیانه گفت: البته این موضوع زمان بر است و باید بر روی آن فکر کرد و مولفه های اصلی آن فراهم نمود ضمن آنکه در این خصوص علاقه هایی وجود دارد و تحقق چنین امری به سود همه است.

یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان نیز در این کنفرانس خبری با بیان اینکه با دکتر لاریجانی درباره امنیت منطقه و افق های آینده آن مذاکره کرده گفت: همه کشورهای منطقه باید به مقوله امنیت منطقه ای نگاهی جدید داشته باشند.

وی مناسبات تهران عمان را مناسباتی مستحکم عنوان کرد و افزود: بخصوص با سفیر اخیر دکتر احمدی نژاد به عمان و مذاکرات ایشان با سلطان قابوس روابط دو کشور افق های جدیدی را پیش رو دارد.