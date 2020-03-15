سارق خودرو در بروجن دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم احمدی گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت داخل خودرو در سطح شهرستان بروجن، موضوع به صورت جدی در دستور کار مأمورین پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان بروجن ادامه داد: مأموران با انجام کارهای اطلاعاتی و گشت زنی هدفمند، متهمی را در شهرستان بروجن شناسایی و با اخذ مجوز قضائی نامبرده را دستگیر کردند.

وی افزود: در بازرسی از مخفیگاه متهم مقدار زیادی اموال مسروقه شامل پیکُر، دریل، سنگ پرس، جک، ابزارآلات خودرو و همچنین مقدار یک گرم تریاک، یک گرم و ۲۰ سانت هروئین، ۲۰ سانت شیشه، یک حقه وافور و ۲ عدد پایپ کشف شد.

این مقام انتظامی گفت: متهم به همراه اموال مکشوفه به یگان دلالت و در بازجویی فنی پلیس به ۱۳ فقره سرقت داخل خودرو اعتراف کرد.

وی بیان داشت: در این خصوص پرونده مقدماتی تشکیل و متهم به دادسرا اعزام شد.