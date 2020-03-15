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۲۵ اسفند ۱۳۹۸، ۱۶:۱۴

دو مطب به دلیل تخلف کرونایی پلمب شد

دو مطب به دلیل تخلف کرونایی پلمب شد

بنابر اعلام معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دو مرکز درمانی به دلیل ارائه خدمات درمانی غیرضروری در تهران پلمب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با شیوع بیماری کووید ۱۹ و تلاش ستاد فرماندهی مدیریت بیماری کرونا برای کاهش مواجهات و گسترش  این بیماری، ارائه تمامی خدمات پزشکی غیرضروری نظیر خدمات زیبایی، تزریق ژل، بوتاکس، کاشت مو، زیبایی دهان و دندان و...، از ۲۰ اسفند ۹۸ ممنوع اعلام شد.

مدیریت نظارت و اعتباربخشی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به عنوان مجری و ناظر بر عملکرد مراکز درمانی، بازدید از بیمارستان ها، مراکز جراحی محدود، درمانگاه های تخصصی پوشت و مو، مطب و سایر مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه را آغاز کرد.

در همین راستا، روز گذشته ۲۴ اسفند ۹۸ دو مطب در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، به دلیل عدم رعایت بخشنامه ابلاغی و ارائه خدمات پزشکی غیرضرور پلمپ شده و پرونده به دلیل تهدید سلامت عمومی به دادسرای جرائم نظام پزشکی ارجاع شد.

کد مطلب 4879206

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