ایران 1600 سانتریفیوژ فعال دارد / احتمال هرگونه حمله به ایران در حد صفر است / موضع وزارت خارجه در مورد مذاکره با آمریکا مورد تایید رهبری است

به گزارش خبرنگار مهر دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی قائم مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی بعدازظهر امروز در جمع فرماندهان حوزه های مقاومت بسیج استان تهران حضور یافت و به تبیین آخرین شرایط سیاسی کشور از جمله تحولات مربوط به موضوع هسته ای پرداخت.

وی در ابتدای سخنان خویش گفت: در شرایط امروز ایران به عنوان یک مسئله جهانی مورد توجه قرار گرفته است که همین نشان اهمیت ایران است و کشوری که توانسته توجه دولت ها و نهادهای بین المللی را به خود جلب کند فی نفسه اقدامی مثبت است ، اگر یک کشور مهم نبود در مورد آن سخن و تحلیل و خبر هم نبود.

قائم مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی دلیل اهمیت و توجه جهانیان به کشورمان را موقعیت و استراتژیک طبیعی از یک سو و سرمایه های انسانی و پیشرفت های قابل ملاحظه از سوی دیگر توصیف کرد.

رحمانی فضلی تصریح کرد: هرگاه قدرتهای حاکم در ایران توانستند آن قدرت طبیعی و توانمندی های طبیعی را مدیریت کنند ایران امپراتور جهان شده است و هر گاه از مدیریت این توان عاجز بوده اند همین خصوصیات باعث شکست و اضمحلال ایران شده است، مثل دوره شاه سلطان حسین صفوی.

وی افزود: عامل انسانی بیشتر از عوامل طبیعی و جغرافیایی در پیشرفت و تعالی کشورمان موثر بوده است و آنچه که باعث نگرانی دشمن در مقطع کنونی شده است همین توانمندی های انسانی است.

قائم مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی در ادامه سخنان خویش به تحلیل موقعیت تمدن غرب در دهه های پیش پرداخت وگفت: واقعه پیروزی انقلاب اسلامی ایران درست در زمانی بود که غرب فکر می کرد کاملا دنیا را فتح کرده است و بلوک شرق رو به نابودی بود. علت سقوط بلوک شرق عدم تحقق عدالت بود و امروز نیز غرب نتوانسته است شعار آزادی را محقق کند و هر کجا که غربی ها وارد شده اند سلطه و زور و استعمار و پایمال کردن حقوق مردم و حقوق بشر دیده شده است.

رحمانی فضلی گفت: امروز تمام هم و غم و تلاش غرب و آمریکا مهار و تغییر رفتار ایران است.

وی همچنین طالبان و بن لادن را مولود آمریکا توصیف کرد و گفت: خوش بینانه ترین قضاوت در مورد حادثه یازده سپتامبر این است که آمریکایی ها (با وجود اطلاع قبلی) نسبت به انجام آن سکوت کردند.



قائم مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود: آنها قصدشان این بود که با بهانه قرار دادن یازده سپتامبر اهداف خود را در منطقه با ابزار نظامی دنبال کند.

وی ادامه داد: اما جنگ عراق و افغانستان باعث مخدوش شدن وجهه دموکراتیک آمریکا شده است و می توان گفت که آمریکا بازنده اصلی تحولات سالهای اخیر است.

رحمانی فضلی تصریح کرد: بزرگترین نگرانی مردم جهان طبق نظرسنجی های انجام شده ،ابتدا مسئله سلاح هسته ای و سپس تروریسم است . غرب فکر می کرد با پیش کشیدن موضوع هسته ای ایران را مظهر تروریسم و خشونت معرفی کند و به عنوان کشوری که خواهان مقاصد غیر صلح آمیز هسته ای است با ما برخورد کند اما در سه سال اخیر ما توانستیم در دنیا اثبات کنیم که کشوری هستیم که با نیت صلح آمیز و در چارچوب مقررات آژانس فعالیت هسته ای می کنیم.

وی با اشاره به تهدید مقامات انگلیسی در حاشیه یکی از جلسات مذاکره گفت: انگلیسی ها پیغام داده اند که اگر پرونده هسته ای شما را شورای امنیت ارجاع دهیم اوضاع اقتصادی ایران به هم می خورد ولی دیدیم که این طور نشد.

قائم مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: ما در حال حاضر در مرحله نصب سه هزار سانتریفیوژ هستیم و تحریم ها را هم توانستیم به روش احسن کنترل و مدیریت کنیم.

رحمانی فضلی با رد احتمال حمله نظامی به کشورمان گفت: ما می دانیم که کشوری که در عراق و افغانستان گیر افتاده است و الان هم مرتب پیغام می فرستد تا با ما در مورد مسئله عراق مذاکره کند، نمی تواند با کشوری مثل ایران درگیر شود، ممکن است شروع با او باشد ولی خاتمه مسئله با او نخواهد بود.

وی ادامه داد: تصور جنگ با ایران تصور خامی است دنیای غرب دنیای هزینه - فایده است و آنها هر کجا که سود باشد ، هستند. درگیر شدن با ایران همه اش به ضرر آنها است اما باید اثبات کنیم که بیدی نیستیم که از این بادها بلرزیم.

رحمانی فضلی تصریح کرد: ایرانیان باید از وضعیت فعلی احساس غرور کنند.

قائم مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: اگر عقب بنشینیم و یا اگر آنها بر ما احساس ضعف و انفعال کنند از همان نقطه وارد می شوند.

وی با اظهار تاسف از برخی زمزمه ها و اظهار خوشحالی ها در مورد مذاکره با آمریکا گفت: ما به درخواست ملت و دولت عراق و برای اتمام حجت آمریکا موضوع را بررسی می کنیم در حالی عده ای در داخل به اصطلاح بوی کباب شنیده اند ، کبابی در کار نیست. در شرایطی که تهدیدات آمریکا برقرار است و آنها 110 میلیون دلار برای عملیات روانی علیه ایران هزینه می کنند مذاکره با آمریکا معنایی ندارد.

قائم مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی در بخش دیگری از سخنان خویش با اشاره به طولانی بودن و لزوم آمادگی مردم برای ادامه شرایط موجود در موضوع هسته ای گفت: آنها نمی خواهند موضوع ایران رو به حل باشد ما باید با این فضا زندگی کنیم نباید عده ای احساس کنند که آمریکا از طریق نرمش و خیرخواهی با ایران رفتار می کند.

رحمانی فضلی افزود: رویایی ایران و آمریکا یک رویارویی استراتژیک است و ما منافع آمریکا را در دنیا به خطر انداخته ایم.

وی در مورد احتمال مذاکره با آمریکا گفت: مذاکره با آمریکا شروطی دارد و هر گاه این شروط محقق شود و مقام معظم رهبری اجازه دهند ما با اقتدار پشت میز مذاکره با آمریکا می نشینیم.

رحمانی فضلی تاکید کرد: موضع وزارت خارجه در مورد مذاکره با آمریکا مورد تایید رهبری است و مذاکره ای که انجام می شود صرفا راجع به عراق است و هیچ موضوع دیگری ندارد.

قائم مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی احتمال هرگونه حمله به کشورمان را به شدت ضعیف و تقریبا در حد صفر ارزیابی کرد و گفت: اما ما آمادگی هایمان را حفظ می کنیم.

وی در بخش پایانی سخنان خویش در مورد پیشرفت های هسته ای کشورمان گفت: ما در حال نصب 3 هزار سانتریفیوژ هستیم که 1600 عدد از آنها فعال است.