به گزارش خبرنگار مهر، امیر رضا آذریان ظهر امروز در حاشیه رزمایش با ولایت تا شهادت، برگزاری رزمایش را پیرو فرمان رهبری مبنی بر اینکه قرارگاه بهداشتی و درمانی تشکیل شود، دانست و گفت: اقدامات بهداشتی و درمانی نیروهای مسلح با تدابیر ابلاغی از سوی استاندار انجام می‌شود.

وی به راه‌اندازی ایستگاه‌های سلامت اشاره کرد و افزود: از امروز این ایستگاه‌ها در راستای کمک به مردم در حوزه درمان و سلامت فعال خواهند بود.

فرمانده قرارگاه شمالشرق نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه بحث تست تب سنجی و دیگر اقدامات پیشگیرانه در ایستگاه‌های سلامت انجام می‌شود، ابراز کرد: همانطور که امنیت را برقرار می‌کنیم، باید برای سلامت جامعه هم کار کنیم.

امیر آذریان بیان کرد: ما به عنوان سرباز باید به سلامت مردم در این بحران با تدابیر رهبری به میدان آمده و کمک رسان باشیم.

وی از مردم خواست که با جدیت با ویروس کرونا برخورد کنند و همچون ما، با همه ارگان‌های دولتی و لشگری همکاری داشته باشند.