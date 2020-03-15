غلامرضا صیادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در حال حاضر باید تلاش همگانی صورت گیرد تا دامنه بیماری در شهرستان گسترده نشود.

مدیر جمعیت هلال احمر تایباد افزود: یکی از مهم‌ترین مباحث در مدیریت بحران، امر پیشگیری است و بعد از آن باید به دنبال مقابله بود. بنابراین باید در پیشگیری فعال‌تر باشیم، باید فضای روانی جامعه را از استرس دور کنیم و در این راه، جامعه خبری نقش مؤثری تا کنون ایفا کردند که شایسته تقدیر است.

صیادی با بیان اینکه هلال احمر در راستای جایگاه مردمی که دارد، با همکاری مجمع خیرین هلال مهربانی، برنامه ریزی وسیعی برای مقابله با این بیماری انجام‌داده است، تصریح کرد: از سه روز گذشته کارگاه تولید ماسک را با حضور جمعی از بانوان فعال شده است و روزانه حدود دو هزار ماسک تولید و پس از ضد عفونی در مناطق کم برخوردار شهر توزیع می‌شود.

وی با بیان اینکه در بخش میان ولایت نیز کار راه اندازی کارگاه را با همکاری بخشداری میان ولایت آغاز کرده‌ایم، ابراز کرد: تلاش می‌کنیم تا این کارگاه‌ها را در روستاهای بزرگ شهرستان فعال کنیم. ما ملزومات مورد نیاز را تأمین و به کارگاه‌ها تحویل می‌دهیم تا فرایند تولید ماسک سرعت بگیرد.

مدیر جمعیت هلال احمر تایباد با دعوت از خیرین شهرستان تایباد برای مشارکت در این طرح، گفت: ما تلاش می‌کنیم تا حداقل امکانات را در امر پیشگیری تهیه و در اختیار مردم قرار دهیم و خیرین شهرستان می‌توانند در این راه با ما همکاری نمایند.

وی گفت: البته برخی از مردم ممکن است توان مالی تهیه این محصولات را داشته باشند ولی در سطح شهرها اقلامی مانند ماسک وجود ندارد، بنابراین ضرورت دارد تا با حمایت از این کارگاه‌ها و تهیه اقلام پیشگیری از شیوع گسترده بیماری جلوگیری نماییم‌.

صیادی با گلایه از برخی افراد که هشدارها را جدی نمی‌گیرند، افزود: روز گذشته در سطح شهر و برخی فضاها می‌شد به راحتی اجتماع‌ها را مشاهده کرد. هموطنان عزیز بدانند دوره کمان یا پنهان این بیماری حدود ۱۴ روز است و این‌طور نیست که فرد بیماری به راحتی قابل تشخیص باشد، لذا باید با خودمراقبتی، علاوه بر نجات جان خود، به فکر خانواده و همشهریان خود هم باشیم.