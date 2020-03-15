به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه سینما، کارگروه مدیریت بحران کرونا خانه سینما به علیرضا زالی زاده فرمانده ستاد مدیریت بیماری کرونا کلان شهر تهران برای ممانعت از ادامه روند تولید فیلم‌های سینمایی و سریال‌های تلویزیونی و تمام فعالیت‌های هنری نامه‌ای را به شرح زیر ارسال کرده است.

«هوالشافی

جناب آقای دکتر علیرضا زالی

فرمانده محترم ستاد مدیریت بیماری کرونا کلان شهر تهران

با سلام

با توجه به مقاومت مسئولان سینما و تلویزیون و عدم توجه عملی تهیه کنندگان به درخواست های کارشناسانه حضرتعالی، متاسفانه فیلمبرداری چندین پروژه در حال انجام است. طبق مستندات موجود و مدارک مستند ‌‎در روزهای گذشته، از بین ده مورد مشکوک به کرونا در میان عوامل و بازیگران شاغل در صحنه های فیلمبرداری دو نفر از همکاران مان، آقایان «ع . ج» در سریال «گیل‌دخت»، «م . ک» در سریال «ایل‌دا» به کرونا مبتلا شده‌اند و چند روزی را در بیمارستان بستری شده‌ و هم‌اکنون نیز در قرنطینه خانگی هستند.

با کمال تاسف روز گذشته شنبه ۲۴ اسفند نیز خبری نگران‌کننده برای ما محرز شد و آزمایش کرونای سومین همکارمان «ر.ش» در سریال «زیرخاکی» نیز مثبت اعلام گردید. همچنین فیلم های منتشر شده از پشت صحنه سریال «سلمان فارسی»، نگرانی های زیادی را درباره این پروژه ایجاد کرده است. ‌‎

از آنجایی که امکان سرایت این ویروس نهفته به سایر همکارانمان در پروژه‌های مذکور و تداوم زنجیره انتقال آن به خانواده‌ها و جامعه قوی است، خواهشمندیم که مؤکداً ترتیبی اتخاذ نمائید تا به دلیل گستردگی جغرافیایی و انسانی حرفه متنوع فیلمسازی به هر طریق ممکن از ادامه روند تولید فیلم‌های سینمایی و سریال‌های تلویزیونی و تمام فعالیت‌های هنری که مستلزم تجمعات انسانی است ممانعت شود و شرایطی برای بررسی سلامتی و پزشکی عوامل این پروژه ها فراهم گردد.

با سپاس

کارگروه مدیریت بحران کرونا خانه سینما

بیست و پنجم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت»