گفتگوی صمیمی وزیر آموزش‌ و پرورش با معلم آستارایی

به گزارش خبرگزاری مهر، ظهر امروز محسن حاجی میرزایی در تماس تلفنی با معلم آستارایی، اظهار کرد: خواهان دیدن شما هستم تا به صورت حضوری از تلاش و زحمات شما قدردانی کنم.

وی درباره سنوات خدمت و حضور این معلم در آموزش و پرورش پرسید و تصریح کرد: از اینکه می‌بینم شما با احساس مسئولیت تلاش می‌کنید تا با دانش آموزانتان با فنّاوری‌های جدید در دوره‌ای که نمی‌توانند در مدرسه حضورداشته باشند ارتباط برقرار می‌کنید و به آن‌ها آموزش می‌دهید، احساس افتخار می‌کنم.

وزیر آموزش و پرورش بابیان اینکه شما معلمی هستید که باگذشت ۱۷ سال از بازنشستگی با اشتیاق به کار خود ادامه می‌دهید، گفت: باید به این کار خود افتخار کنید؛ همان‌طور که ما و همه فرهنگیان به شما افتخار می‌کنیم چراکه تلاش می‌کنید تا هرچه بهتر و مناسب‌تر بادانش آموزانتان ارتباط برقرار کنید.

حاجی میرزایی خاطرنشان کرد: اگر کسی که در مسیر عشق معلمی و خدمت به دانش آموزان کشور قدم برمی‌دارد مورد کم لطفی برخی افراد قرار می‌گیرد؛ نباید به آن اهمیت دهد چراکه مهم این است که شما کار بزرگی را انجام می‌دهید و قطعاً جامعه قدردان زحمات همه معلمان در سراسر کشور خواهد بود.

وی در پایان گفت: به‌عنوان همکار فرهنگی به شما افتخار می‌کنم و امیدوارم پس از گذر از دوره شیوع کرونا ملاقات حضوری با شما داشته باشم.

شایان‌ذکر است؛ خانم صفایی ۴۷ سال سابقه خدمت در آموزش‌وپرورش دارد و ۱۷ سال پس از بازنشستگی به حرفه معلمی خود ادامه داده است و در حال حاضر در آستارا معلم پایه ششم است.