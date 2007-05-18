به گزارش خبرنگار مهر، جدیدترین فیلم ماجرای مرد عنکبوتی تاکنون با 4/13 میلیون دلار پرفروشترین فیلم سینمای چین در سال جاری است. تمایل بیش از حد سینماداران به نمایش این فیلم صنعت سینمای چین را که زیر نظر دولت اداره می شود مورد تهدید قرار داده است.



ویویان وو، یک بازیگر زاده چین، به خبرگزاری شینهوا گفت: "اگر سینماهای چین تا این حد تحت سلطه فیلم های پرخرج خارجی باشند، دیگر کسی جرات سرمایه گذاری در فیلم های چینی را ندارد." وو که یکی از تهیه کنندگان فیلم چینی "قرمز شانگهای" است، در حال حاضر برای پخش فیلم خود دنبال یک فضای خالی می گردد.



او گفت: "از اینکه چینی ها فیلم های خودشان را نگاه نمی کنند ناراحت هستیم و این مسئله برای ما باعث تعجب است. دلیلی ندارد تقریبا تمام سینماهای چین "اسپایدرمن 3" را نشان بدهند."



به گزارش شینهوا، جیا ژانگکه، فیلمساز چینی اعتقاد دارد چین هم باید سیستمی مطابق با آنچه در کره جنوبی اجرا می شود، پیاده کند. دولت کره برای اینکه تماشاگران این کشور به تماشای فیلم های داخلی ترغیب شوند، سینماداران را وادار کرده در طول روز تعدادی از سئانس ها را به نمایش این فیلم ها اختصاص دهند.



دولت چین به طور رسمی هر سال تنها اجازه ورود 20 فیلم خارجی به این کشور را می دهد، اما آمار واقعی بسیار بالاتر از این تعداد است. آمار نشان می دهد در فاصله سال های 2001 تا 2004 بیش از 4000 فیلم خارجی به چین وارد شده است.

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