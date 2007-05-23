گفتگوی تهران و واشنگتن به توازن سیاسی عراق کمک می کند / آمریکا در سیاست انزوای ایران شکست خورده است

دکتر حسین علایی کارشناس مسائل خاورمیانه در خصوص مذاکره ایران و آمریکا درباره عراق به خبرنگار بین الملل مهر گفت : تمایل آمریکا در مذاکره با ایران بیانگر این است که آمریکایی ها در سیاستی که سه ماه پیش اتخاذ کرده بودند تا نفوذ ایران را در عراق قطع کنند، شکست خورده اند و نتوانسته اند از منزوی کردن و جلوگیری از نفوذ طبیعی ایران در منطقه به نتیجه برسند و در حال حاضر به نتیجه گزارش همیلتون - بیکر برگشته اند و احساس می کنند مهمترین عامل در اینکه از مشکلات عراق خلاصی پیدا کنند برگشت از سیاست های قبلی و مذاکره با ایران هست.

نکته دوم اینکه آمریکایی ها بعد از ژوئن 2003 موضوع تغییر رژیم در ایران را مطرح کردند و تمام سیاستهایشان را در این راه انجام دادند که از آن جمله طرح مسئله هسته ای ایران و بردن آن به شورای امنیت و اعمال فشارهای سنگین بود.

وی افزود : در این بین علاوه بر سیاست تغییر رژیم، تهدید نظامی را هم مطرح کردند تا جدی بودن تلاششان را برای تغییر رژیم در ایران نشان دهند. اما تمام اقدامات به شکست انجامید و ایران به انسجام بیشتری نسبت به گذشته دست یافت. در زمینه تهدیدات نظامی اکنون آمریکا در شرایطی به سر می برد که نه تنها برعلیه ایران بلکه بر ضد هیچ کشور دیگری نمی تواند اقدامی نماید. شکاف در دستگاه سیاسی آمریکا از نمونه های بارز در این زمینه محسوب می شود .

علایی در مورد تاثیر این مذاکرات بر درون عراق بیان داشت : اگر آمریکایی ها مذاکره را به خاطر مصالح عراق انجام بدهند به طور یقین وضعیت سیاسی عراق بهبود خواهند یافت . ایران ظرفیت های عظیمی دارد که اگر به کمک مردم عراق بیاید امنیت در آنجا توسعه پیدا خواهد کرد و آمریکایی ها از پارادوکس تقسیم قدرت و ایجاد توازن در بین گروه ها که به آن در عراق مبتلا هستند خارج می شوند و تحولات روند منطقی تری به خود می گیرد .

وی اشاره کرد : این مذاکره می تواند موضع نوری المالکی را تقویت و شرایط فعلی دولت عراق را بهبود ببخشد .

کارشناس مسائل خاورمیانه در خصوص عملیاتی بودن نتیجه مثبت مذاکرات بدون همکاری کشورهای عربی گفت : کشورهای عربی تابع آمریکا هستند و با مذاکره آمریکا و ایران مواضع شان تغییر خواهد یافت .