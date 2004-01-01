ممانعت از ورود به ارگ تاريخي بم

به گزارش خبرگزاري مهر، فرمانده نيروي مقاومت بسيج سپاه كرمان گفت : از اولويت هاي اين نيرو بازگرداندن امنيت به منطقه بم ، پاكسازي اين شهرستان از وضعيت آلودگي ها و موانع ، تدفين ديگر جنازه هاي تازه كشف شده است كه آمار آن علاوه بر حدود سي هزار جنازه اي كه تاكنون تدفين شده اند ، پيش بيني مي شود تا پنج الي شش هزار تن ديگر اضافه شود.

وي همچنين از فعاليت پنج حوزه مقاومت بسيج در سطح شهر بم براي برقراري امنيت خبرداد ودرخصوص فعاليت هاي سپاه و بسيج د رمنطقه اظهار داشت: حضور نيروهاي سپاه و بسيج درخاك برداري ، تدفين و امداد بسيار موثر و مفيد بوده است.

اين گزارش همچنين حاكيست: عمليات جستجو در شهر براوات در 5 كيلومتري بم از سوي سپاه پاسداران و نيروي زميني ارتش پايان يافته است .

همچنين آيت الله موحدي كرماني نماينده ولي فقيه در سپاه به همراه هياتي از سپاه از مجروحين ومصدومين زلزله منطقه شهرستان بم كه در بيمارستان بقيه الله الاعظم (عج) سپاه بستري شده اند، ضمن عيادت و دلجويي ازخداوند متعادل براي آنان شفاي عاجل درخواست كرد.