رویکرد دو سال اخیر اهداف سند چشم انداز را محقق نمی کند / سند چشم انداز میراث انقلاب برای نسل جوان است / رسیدن به اهداف سند نیازمند عزم ملی و جهاد همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام شامگاه پنج شنبه در چهارمین جلسه از سلسله جلسات " ایران 1404 از حرف تا عمل" که توسط کانون جوانان در مشهد برپا شده بود،افزود : قانون اساسی و سند چشم انداز 20 ساله دو قانون موجود در کشور هستند که مشروعیت این سند را رهبری و عقلایی بودن آن را بدنه کارشناسی نظام تضمین نموده اند.

وی با اشاره به استفاده بسیاری از کشورهای دنیا از سند چشم انداز، به شعارهای ملت در اوایل انقلاب اشاره کرد و یادآور شد : این شعارها به جز در مورد مباحث سیاسی که استقلال مملکت را مورد تاکید قرار می داد، در باقی موارد چندان روشن و برنامه ریزی شده نبود که سند چشم انداز با تکیه بر همین شعارها مشخص کرد که ما هم اکنون باید به دنبال چه باشیم.

رضایی با اشاره به دوری کشور از شاخصه های قابل قبول در سند چشم انداز 20 ساله عنوان داشت : ایران 1404 باید کشوری توسعه یافته، با امید به زندگی بالا و برخوردار از سلامت همه جانبه بوده و همچنین باید برای کشورهای منطقه و حتی جهان نیز الگو باشد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به رویکردهای مختلفی که در قبال سند چشم انداز 20 ساله وجود داشته است تصریح کرد : یک ایده این بود که ایران 1404 باید کشوری ادغام شده در نظام جهانی باشد و ایده ای دیگر چنین بود که در 20 ساله آینده باید انقلاب را صادر کرده باشیم که در نهایت الهام بخش بودن ایران ملاک قرار گرفت.

وی وحدت نظر بر روی سند چشم انداز را اولین گام برای تحقق اهداف دانست و تاکید کرد : همانطور که در پیروزی انقلاب و جنگ هم نیاز به وحدت داشتیم در این عرصه نیز وحدت و عزم ملی گریزناپذیر است.

رضایی با بیان این مطلب که برای تحقق اهداف سند چشم انداز نیاز به یک انقلاب بزرگ احساس می شود، اظهار داشت : با رویکردی که در دو سال اخیر شاهد بوده ایم چشم انداز 20 ساله محقق نمی شود.

وی در پایان سخنان خویش یادآور شد : نسل گذشته ، پایه ای به نام جمهوری اسلامی را بنیان گذاشتند و اکنون نوبت به نسل جوان رسیده که در راستای سند چشم انداز 20 ساله ساختمانی را بر این اساس استوار کنند.