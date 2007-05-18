به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدمهدی زاهدی روز گذشته در دومین نشست تشکل های اسلامی اساتید و فارغ التحصیلان دانشگاه ها در هتل دیزین به فعالیت های وزارت علوم در بخش اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهها اشاره کرد و گفت: وزارت علوم آنچه در قانون بر عهده این وزارتخانه قرار دارد را تا اندازه ای که امکان داشته به انجام رسانده است. در این دو سال، تفاهم نامه هایی با وزارتخانه های تعاون و کار به امضای رسیده تا در دانشگاهها مراکز کارآفرینی ایجاد شود و درس کارآفرینی به عنوان یک واحد درسی ارائه شود که این مسئله در دست بررسی معاونت آموزشی قرار دارد.

وی یاد آور شد: ارائه وام های کارآفرینی 18 میلیون تومانی به فارغ التحصیلان و جدی گرفتن رشته های علمی و کاربردی و فعالیت وزارت تعاون در بخش تعاونی های فارغ التحصیلان و اختصاص وام های متعدد به آنها از دیگر فعالیت هایی است که در این زمینه انجام شده است.

زاهدی از تعریف رشته های میان رشته ای برای توسعه بیشتر علوم خبر داد و گفت: در این میان 110 رشته در بخش علوم انسانی تعریف شده است. از سوی دیگر دوره های کارشناسی دانشگاهها گسترش پیدا نکرده است و بیشترین تمرکز بر روی رشد تحصیلات تمکیلی قرار گرفت.

وزیر علوم از راه اندازی رشته هایی مانند حقوق IT، موبایل و مکاترونیک در دانشگاههای کشور خبر داد و گفت: قانون بر اساس برنامه چهارم توسعه به وزارت علوم تکلیف کرده است که 30 درصد جوانان 18 تا 23 سال در دانشگاه حضور داشته باشند و تعداد دانشجویان در پایان برنامه به 3 میلیون و 700 هزار نفر افزایش یابد که برای تحقق این هدف به سوی دانشگاههای غیر انتفاعی گام برداشته ایم.

وی از تحقق 50 درصدی برنامه های ارائه شده وزارت علوم به مجلس به عنوان یکی از افتخارات این دوره وزارت علوم نام برد و گفت: این برنامه ها تا پایان دولت به طور کامل تحقق می یابد و حرکت های وزارت علوم در حال حاضر به طور کامل با برنامه انجام می گیرد. تنها تیتر فعالیت های وزارت علوم در 18 ماهه گذشته 300 صفحه پاورپوینت را تشکیل می داد.

زاهدی در پاسخ به سئوال یکی از اساتید مبنی بر چگونگی مبارزه با فساد و پارتی بازی در وزارت علوم گفت: اگر فردی فساد و پارتی بازی در این وزارتخانه سراغ دارد به ما بگوید و همه اطلاع دارند که برای مبارزه با این مسائل هیچ گونه رحمی صورت نمی گیرد و در صورتی که گزارشی به من بدهند قاطعانه برخورد می کنم.

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر عدم بکارگیری فارغ التحصیلان خارج از کشور در دانشگاهها گفت: اگر شما فارغ التحصیل متدینی می شناسید که بورسیه بوده و جایابی نشده است معرفی کنید در مدت 48 ساعت جایابی می شود.