انتخابات مقدماتی ایالت اوهایو به تعویق افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، فرمانداری ایالت اوهایو آمریکا از تعویق برگزاری دور مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ خبر داد که قرار بود امروز سه‌شنبه به وقت محلی برگزار شود.

این در حالی است که پیشتر یکی از قضات ایالتی با تعویق این رویداد به دلیل شیوع بیماری کرونا مخالفت کرده بود.

این تصمیم بعد از آن اتخاذ شد که ایالت کنتاکی نیز به دلایل مشابه از تعویق برگزاری انتخابات مقدماتی خبر داد.

گفتنی است با افزایش شمار مبتلایان به بیش از ۴ هزار و ۶۰۰ نفر و ثبت ۸۵ مورد قربانی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که در ابتدا می‌کوشید شیوع کرونا در این کشور را امری بی‌خطر جلوه دهد، از ممنوعیت تجمعات بیش از ۱۰ نفر در این کشور طی ۱۵ روز آتی خبر داد و مردم را از رفتن به رستوران و اماکن تفریحی-ورزشی بر حذر داشت.

وی همچنین از کرونا به عنوان دشمن نامرئی یاد کرد و حتی احتمال رکود اقتصادی به دلیل شیوع این بیماری را نیز رد نکرد.