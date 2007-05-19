  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۱:۲۲

قائم مقام فناوری وزارت علوم در گفتگو با مهر خبر داد :

مراکز فناوری به منظور توسعه تکنولوژیهای نوین توسط بخش دولتی ایجاد می‌شود

مراکز فناوری به منظور توسعه تکنولوژیهای نوین توسط بخش دولتی ایجاد می‌شود

پس از سازماندهی های لازم مراکز فناوری یا پژوهش و فناوری (RTI) با مأموریت های مشخصی برای توسعه تکنولوژیهای نوین در کشور راه اندازی می شوند.

دکتر علیرضا جهانگیریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس قانون، دولت باید در زمینه توسعه علم و فناوری در تکنولوژی های نوین سرمایه گذاری انجام دهد و دانش های پیشرفته را با کاربردهای مورد لزوم جامعه برای پیگیری منافع ملی در کشور یه وجود آورد.

قائم مقام فناوری وزارت علوم گفت: از این رو ایجاد مراکز ویژه فناوری توسط بخش دولتی از ضروریات است.

وی در خصوص تفاوت مراکز فناوری و مراکز رشد افزود : مراکز رشد در بخش خصوصی فعالیت بیشتری دارند اما مراکز فناوری جدید برای توسعه فناوری در بخش های دولتی ایجاد می شوند.

جهانگیریان با اشاره به رشد این مراکز دولتی فناوری در سایر کشورها گفت : طراحی مراکز فناوری یا مراکز پژوهش و فناوری در خارج از کشور انجام شده است و این مراکز هم اکنون فعال هستند. همچنین این کشورها علاوه بر مراکز رشد و پارک های علم و فناوری مراکز فناوری مستقل بسیاری دارند.

کد مطلب 488072

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه