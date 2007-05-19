دکتر علیرضا جهانگیریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس قانون، دولت باید در زمینه توسعه علم و فناوری در تکنولوژی های نوین سرمایه گذاری انجام دهد و دانش های پیشرفته را با کاربردهای مورد لزوم جامعه برای پیگیری منافع ملی در کشور یه وجود آورد.

قائم مقام فناوری وزارت علوم گفت: از این رو ایجاد مراکز ویژه فناوری توسط بخش دولتی از ضروریات است.

وی در خصوص تفاوت مراکز فناوری و مراکز رشد افزود : مراکز رشد در بخش خصوصی فعالیت بیشتری دارند اما مراکز فناوری جدید برای توسعه فناوری در بخش های دولتی ایجاد می شوند.

جهانگیریان با اشاره به رشد این مراکز دولتی فناوری در سایر کشورها گفت : طراحی مراکز فناوری یا مراکز پژوهش و فناوری در خارج از کشور انجام شده است و این مراکز هم اکنون فعال هستند. همچنین این کشورها علاوه بر مراکز رشد و پارک های علم و فناوری مراکز فناوری مستقل بسیاری دارند.