۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۱:۵۹

سپاهان از سفر به اهواز خودداری کرد

تیم فوتبال سپاهان اصفهان به دلیل لغو پرواز روز گذشته اصفهان به اهواز از سفر به این شهر برای رویارویی با فولاد خوزستان خودداری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سپاهان اصفهان که در هفته بیست و نهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باید در ورزشگاه نفت اهواز به مصاف فولاد خوزستان می رفت به دلیل لغو پرواز اصفهان به اهواز از سفر به این شهر خودداری کرده است.

تا بدین لحظه تیم فوتبال سپاهان در اهواز حضور نیافته است و احتمال می رود بازی این تیم برابر فولاد خوزستان برگزار نشود.

در صورت لغو بازی یاد شده کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در خصوص تخلف باشگاه سپاهان تصمیم گیری می کند و به احتمال زیاد رای به شکست 3 بر صفر زردپوشان اصفهانی برابر فولاد خوزستان می دهد.

