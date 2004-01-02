منابع حاصل از فروش شركت هاي دولتي نبايد وارد بودجه شود

يك استاد دانشگاه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با انتقاد از افزايش بودجه شركت هاي دولتي بيش از بودجه كل كشور گفت: رشد سالانه بودجه علاوه بر ناموفق بودن دولت در كوچك سازي بدنه خود، نشان از ناكارايي دولت دارد.

دكتر جمشيد پژويان افزود: ميزان فعاليت شركت هاي دولتي در اقتصاد علاوه بر تعداد شركت هاي دولتي در ميزان تخصيص بودجه به شركت هاي دولتي موثر است به طوريكه فعاليت برخي شركت هاي دولتي از جمله شركت هاي نفت و گاز در سال اخير با توجه به سرمايه گذاري دولت افزايش داشته كه بر ميزان رشد بودجه شركت هاي دولتي موثر بوده است.

وي افزود: افزايش بودجه شركت هاي دولتي به معني بزرگ شدن نبوده بلكه به نشان از حضور بيشتر دولت در اقتصاد دارد.

وي، بودجه دولت را نشان دهنده فعاليت هاي دايمي دولت دانست و افزود: همانگونه كه هزينه هاي دولت هر سال تكرار مي شود منابع درآمدي دولت نيز بايد ثابت باشد و از آنجا كه فروش دارايي هاي دولت به عنوان منبع درآمد دايمي محسوب نمي شود، درآمد حاصل از خصوصي سازي نبايد وارد بودجه سالانه شود.

وي ، تامين هزينه هاي دولت از منابع درآمدي دايمي از جمله ماليات را ضروري خواند و افزود: بهترين منبع درآمدي براي تامين هزينه هاي دولت، منابع مالياتي است اما با وجود اينكه هر سال نيز سهم درآمدهاي مالياتي از منابع درآمدي بودجه افزايش مي يابد، تحقق نيافتن آن نه تنها اقتصاد را با كسر بودجه مواجه مي كند بلكه تاكيدي بر ناكارايي بودجه كشور دارد.

وي با اشاره به ناكارايي سيستم مالياتي كشور گفت: در زمان حاضر سازمان امور مالياتي با وجود ناكارايي در اجراي سياست هاي مالياتي، مرجع سياست گذار مالياتي نيز محسوب مي شود كه اين مهم را مي توان از جمله دلايل عدم تحقق درآمدهاي مالياتي در كشور دانست.