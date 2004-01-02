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۱۲ دی ۱۳۸۲، ۱۳:۵۹

يك آسيب شناس اجتماعي در گفتگو با "مهر "

نوجوانان بم بيش از سايرين در معرض اختلالات روحي و رواني قرار دارند

يك آسيب شناس اجتماعي گفت : با توجه به حساسيت هاي روحي و رواني در سنين 14 و 15 سالگي ، وقوع زلزله و از دست دادن اعضاي خانواده در بم ، نوجوانان را بيش از ساير سنين دچار اختلالات روحي و رواني مي كند.

دكتر محمد حسين فرجاد در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : اكثر نوجوانان و جوانان بم كه در حادثه وقوع زلزله  تمامي خانواده  خود را از دست داده اند پس از از بين رفتن خانواده هاي خود دچار افسردگي شديد روحي شده اند  و براي آنان وقوع چنين حادثه اي  باور كردني نيست .

وي ادامه داد : برخي از اين نوجوانان وقوع اين حادثه را يك خواب بزرگ مي بينند و گمان مي كنند كه در نهايت از اين خواب هولناك بيدار خواهند شد و به طور دائم صحنه هاي از زلزله را به خاطر مي آورند.

فرجاد افزود : بر اساس برآوردهاي علم روانشناسي كودكان به راحتي  صحنه هاي دلخراش را به فراموشي مي سپارند و پس از مدتي  به طور كامل از ذهن آنها پاك خواهد شد اما چنين  وقايعي در بين نوجوانان وافراد سنين بالاتر براي هميشه باقي مي ماند و هرگز از بين نخواهد رفت كه اين امر مي تواند پس از وقوع حادثه و  در سالهاي آينده  اثرات ناگواري بر روحيه نوجوان داشته باشد .

وي  گفت :  دولت و مسوولان بايد برنامه منسجم و مشخصي در تمام ابعاد از جمله مسايل روحي ورواني  در خصوص بازماندگان  به خصوص نوجوانان و جوانان كه خانواه هاي خود را به طور كامل از دست داده اند، در نظر بگيرند ، زيرا رها كردن  اين افراد مي تواند اميد به زندگي را براي هميشه در وجود آنها از بين ببرد.

کد مطلب 48812

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