نوجوانان بم بيش از سايرين در معرض اختلالات روحي و رواني قرار دارند

دكتر محمد حسين فرجاد در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : اكثر نوجوانان و جوانان بم كه در حادثه وقوع زلزله تمامي خانواده خود را از دست داده اند پس از از بين رفتن خانواده هاي خود دچار افسردگي شديد روحي شده اند و براي آنان وقوع چنين حادثه اي باور كردني نيست .

وي ادامه داد : برخي از اين نوجوانان وقوع اين حادثه را يك خواب بزرگ مي بينند و گمان مي كنند كه در نهايت از اين خواب هولناك بيدار خواهند شد و به طور دائم صحنه هاي از زلزله را به خاطر مي آورند.

فرجاد افزود : بر اساس برآوردهاي علم روانشناسي كودكان به راحتي صحنه هاي دلخراش را به فراموشي مي سپارند و پس از مدتي به طور كامل از ذهن آنها پاك خواهد شد اما چنين وقايعي در بين نوجوانان وافراد سنين بالاتر براي هميشه باقي مي ماند و هرگز از بين نخواهد رفت كه اين امر مي تواند پس از وقوع حادثه و در سالهاي آينده اثرات ناگواري بر روحيه نوجوان داشته باشد .

وي گفت : دولت و مسوولان بايد برنامه منسجم و مشخصي در تمام ابعاد از جمله مسايل روحي ورواني در خصوص بازماندگان به خصوص نوجوانان و جوانان كه خانواه هاي خود را به طور كامل از دست داده اند، در نظر بگيرند ، زيرا رها كردن اين افراد مي تواند اميد به زندگي را براي هميشه در وجود آنها از بين ببرد.