«جو بایدن» تحت پوشش سرویس مخفی آمریکا قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان، «جو بایدن» معاون رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا (باراک اوباما) و از اصلی ترین گزینه‌های حزب دموکرات آمریکا برای مقابله با دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ تحت حفاظت سرویس مخفی این کشور قرار گرفت.

به گزارش شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان، یک سخنگوی سرویس مخفی آمریکا در این خصوص اعلام کرد که «جو بایدن» اجازه یافته است تحت حمایت این سرویس قرار بگیرد.

سخنگوی مذکور در این باره گفت: سرویس مخفی آمریکا تأئید می‌کند که «چاد وُلف» (Chad Wolf) مسئول وزارت امنیت ملی آمریکا به همراه کمیته مشورتی کنگره به این سرویس اجازه داده است تا جو بایدن، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری را تحت محافظت خود قرار دهد.

سخنگوی سرویس مخفی آمریکا در این خصوص افزود: به دلیل مسائل امنیتی، سرویس مخفی آمریکا نمی‌تواند روش‌ها و جزئیات این طرح حمایتی را در اختیار رسانه ها قرار دهد.