به گزارش خبرنگار مهر، عزت الله ضرغامی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری گفت: "ایشان امسال را با عنوان اتحاد ملی و انسجام اسلامی نامگذاری کردند. معمولاً علت نامگذاری این سال‌ها تحلیل‌های عمیق و کارشناسی است که منجر به نامگذاری ویژه برای سال ها می‌شود تا مردم، مسئولان و همه آحاد کشور بر آن متمرکز شوند. نامگذاری به نام وحدت در چارچوب ملی و تاکید بر انسجام اسلامی می‌تواند در حوزه ای گسترده و در کل جهان قابل تعمیم باشد."

وی ادامه داد: "نامگذاری امسال با این عنوان دلایل زیادی دارد، اما من یکی از این دلایل را که مرتبط با مسئولیتم است، عرض می‌کنم و آن خنثی کردن جنگ روانی دشمن است. جنگ روانی مسئله جدیدی نیست. از دیرباز در صحنه‌های هماوردی علیه حریف استفاده می‌کردند و تلاش داشتند با همه ابزاری که در خدمت دارند روحیه حریف را تضعیف و بر او غلبه کنند. یکی از موضوعاتی که در جنگ روانی مورد توجه قرار می‌گیرد، تلاش دشمن برای تضعیف فرصت‌های پیش روی یک ملت است که از آنها برای پیشرفت و ترقی استفاده می‌کنند."

رئیس رسانه ملی با اشاره به برنامه‌ریزی دشمن درباره جنگ روانی گفت: "آنها با برنامه‌ریزی موثر سعی می‌کنند عواملی که باعث وحدت می‌شود را تبدیل به تفرقه و پراکندگی کنند. در اینجا پیشرفت فناوری هسته‌ای مثال خوبی است. ما می‌بینیم که آنها با سمپاشی و تبلیغات منفی و مطرح کردن موضوعات دروغین و بی پایه تلاش می‌کنند ذهن آحاد مردم را مقابل هم قرار بدهند. البته مردم نظر واحدی دارند و این اتفاق هرگز نخواهد افتاد، اما برخی گروهها یا رسانه‌ها با جریان‌هایی به این تفرقه کمک می‌کنند."

ضرغامی با تاکید بر مسئله جنگ روانی که باعث اضطراب و دودلی در جامعه می‌شود، ادامه داد: "دشمنان در جنگ روانی سعی دارند روحیه مردم را تضعیف و جو بی اعتمادی را در میان مردم زیاد کنند تا آنها به بزرگان خود، رسانه‌ها و افراد فرهیخته و دلسوز جامعه اعتماد نکنند. جنگ روانی باعث از بین رفتن سرمایه‌های جامعه و مشروعیت زدایی از نظام و سست شدن توان مدیران و مسئولان می شود. درست مثل این می‌ماند که جای مجرم و مدعی عوض شود. امروز در شرایطی که ما زندگی می‌کنیم، دشمنان از ابزار رسانه‌ای بیشترین بهره‌برداری را در ارتباط با جنگ روانی می‌کنند و این سوء استفاده فراوان و متنوع است که برخی اعتقاد دارند امروز جنگ روانی مساوی است با جنگ رسانه‌ای."

وی خاطرنشان کرد: "یعنی همه ابعاد جنگ روانی را در حوزه رسانه نشان می‌دهند. مقام معظم رهبری هم به این مسئله اشاره کردند. در جنگ رسانه‌ای گلوله‌ای شلیک نمی‌شود، اما جوامع را به استخدام خود درمی‌آورند. دشمنان در این حوزه سرمایه‌گذاری زیادی انجام داده و نخبگان و هنرمندان خود را به کار گرفته اند، چرا که می‌دانند با برنامه‌ریزی صحیح و سرمایه‌گذاری زیاد می‌توانند موفق شوند و لازم نیست در حوزه‌های دیگر سرمایه‌گذاری کنند. بنابراین مسئولیتی سنگین برای مقابله با جنگ روانی بر عهده همه مسئولان است و رسانه در این میان نقشی ویژه دارد. رسانه ملی مسئولیت سنگینی در خنثی کردن توطئه جنگ روانی دشمن دارد."

عزت الله ضرغامی با اشاره به اینکه امروز در صدر بر‌نامه‌های جنگ رسانه‌ای تضعیف دولت قرار دارد، گفت: "رسانه ملی خود را در اختیار دولت می‌گذارد. رسانه ملی مستقل در چارچوب وحدت و زیر نظر رهنمودهای مقام معظم رهبری و قوانین شورا که هر سه قوه هستند، وظیفه خود را انجام می دهد. ما باید نظرات مردم و مطالبات آنها و اشکالات موجود در برنامه‌های دولت را انعکاس دهیم، چرا که صدا و سیما پلی میان مردم و مسئولان است. مردم به رسانه‌های خود باید اعتماد کنند نه اینکه از رسانه‌های دیگر خوراک بگیرند."

رئیس رسانه ملی ادامه داد: "مردم در زندگی امروز خود به تفریح و سرگرمی هم نیاز دارند و این خوراک باید به نحو مطلوب از سوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تامین شود. امروز حدود هشت هزار ماهواره در فضای ایران شناسایی شده و حدود 1700 شبکه تصویری قابل دریافت است. امروز مردم ما به این شبکه‌ها دسترسی دارند. حدود 40 شبکه هم به زبان فارسی برنامه دارند. خوشبختانه برنامه‌های ضعیفی پخش می‌کنند و گاهی اوقات برای پر کردن آنتن خود نیاز دارند از برنامه‌های صدا و سیما ایران استفاده کنند که این خوب است، چرا که عدو سبب خیر می شود. بسیاری از شبکه‌ها قصد دارند با نشان دادن برنامه‌های مبتذل ذهن و دل جوانان ما را منحرف کنند و آن بستر پاک را از بین ببرند وا ین خطر بزرگی است."

وی خاطرنشان کرد: " اگر در طول سال 1500 ساعت فیلم تولید می‌شود، برای مقابله با این مسائل است. مردم سلایق مختلفی برای دیدن برنامه‌های صدا و سیما دارند. حال ممکن است کسی برنامه‌ای را در گونه ای خاص دوست داشته باشد و دیگری گلایه. ما سعی می‌کنیم برای سلایق مختلف برنامه تهیه کنیم، حتی رئیس سازمان صدا و سیما این حق را به خود نمی‌دهد که اگر از برنامه‌ای خوشش آمد، این سلیقه را به مردم تحمیل کند. برخی ممکن است با یک مداحی و برخی با موسیقی معنوی و بعضی دیگر با تصویرگذاری مناسب روی موسیقی مناسب سنتی یا به اصطلاح امروزی‌ها پاپ احساس معنویت به آنها دست بدهد."

ضرغامی ادامه داد: "یکی از کارها برای خنثی کردن جنگ رسانه‌ای بر عهده رسانه است تا شرایط را برای مخاطبان فراهم کند. رسانه ملی هنرمندانه و متعهدانه از طریق شیوه‌های مختلف فعالیت خواهد کرد تا اعتمادسازی ایجاد شود. وظیفه صدا و سیما در مقابله با جنگ رسانه‌ای گسترده است که باید به نحو مطلوب انجام شود. چندی پیش کنفرانس رسانه‌های جهان اسلام برگزار شد. در این کنفرانس صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم شرکت داشت. در آنجا فرمایشات مقام معظم رهبری درباره انسجام اسلامی و تدوین منشور وحدت اسلامی به خوبی تشریح شد و تاثیرات خوبی هم داشت."

رئیس رسانه ملی در پایان صحبت‌های خود به مطرح کردن آسیب‌های اجتماعی از سوی صدا و سیما اشاره کرد و گفت: "ما وظیفه داریم آسیب‌های اجتماعی را مطرح کنیم تا مردم در ارتباط با آنها شناخت داشته باشند. به عنوان نمونه وقتی درباره ایدز اطلاع رسانی نشده بود، همه مردم نگرانی داشتند، اما با ساخت چند برنامه مناسب این مسائله برطرف شد. یا در چهارشنبه سوری یا برای مواد مخدر کراک اطلاع رسانی مناسبی انجام شده است."