عمليات كشف اجساد در بم پايان گرفت

اسدلله ايرانمنش در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهربا بيان اين مطلب افزود: با مراجعه آشنايان افراد كشته شده وهمچنين بازماندگان زلزله شهرستان بم عمليات آواربرداري و كشف اجساد به طور كامل انجام وبه اتمام رسيد.

وي افزود: البته امكان باقي ماندن برخي از افراد كه به صورت خانوادگي زير آوار مدفون شده اند و از وابستگان آنها نيز فردي به منظور شناسايي آنها در منطقه حضور نيافته وجود دارد."

مسوول ستاد اطلاع رساني زلزله بم تاكيد كرد: تعداد كل مجروحان زلزله بم 15 هزار نفر است كه تمام آنها به منظور مداوا به استانهاي مختلف فرستانده شده اند وهمچنين تعداد 26 هزار و500 نفرنيز در اين حادثه كشته شده كه 20 هزار نفر آنها در شهر بم و6 هزار 500 نفر آنان در شهرهاي بروات ، ماهان ، جيرفت و كرمان دفن شده اند.

وي خاطر نشان كرد: در طول هفته گذشته تا ظهر ديروز به منظور امداد رساني وانتقال مجروحين در مجموع 2 هزار و300 پروازبه بم وكرمان انجام شده وهمچنين 12 قطار نيز كمكهاي مردمي را از نقاط مختلف به اين شهرستان منتقل كرده اند.

ايرانمنش تصريح كرد: روزانه 30 هزار غذاي گرم در منطقه زلزله زده توزيع مي شود وكار جمع آوري زباله وپاكسازي مناطق در دست انجام است و همچنين به منظور بازسازي شهر، اولين ستاد از استان اصفهان در شهرستان بم مستقر شده اند.

وي ادامه داد:" در حال حاضرارتباطات خطوط تلفني در شهر بم ترميم وبرقرار شده و برخي از مغازه ها مانند نانوايي ها فعاليت خود را از سرگرفته اند."