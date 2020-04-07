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۱۹ فروردین ۱۳۹۹، ۹:۰۶

بیگی‌نژاد در گفتگو با مهر:

توسعه اشتغال و تثبیت قیمت‌ها در مجلس یازدهم پیگیری شود

توسعه اشتغال و تثبیت قیمت‌ها در مجلس یازدهم پیگیری شود

منتخب مردم ملایر در مجلس یازدهم گفت: حمایت از رونق تولید و کالای ایرانی، توسعه اشتغال و تثبیت قیمت‌ها اولویت های اصلی کشور است که باید در مجلس پیگیری شود.

هادی بیگی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اولویت های مجلس یازدهم،گفت: نمایندگان مجلس یازدهم باید چند اولویت اصلی کشور را مشخص کرده و در راستای تحقق این اولویت‌ها گام بردارند.

وی افزود: حمایت از رونق تولید و کالای ایرانی، توسعه اشتغال و تثبیت قیمت ها اولویت های اصلی کشور است که باید در مجلس پیگیری شود.

منتخب مردم ملایر در مجلس یازدهم بیان کرد: در صورتی که اولویت های اصلی مجلس یازدهم از همان ابتدا مشخص شود، نمایندگان برنامه‌های خود را در این راستا اعلام خواهند کرد و سپس رسانه ها می توانند در این موضوعات از نمایندگان مطالبه گری کنند و آنان باید در این راستا پاسخگو باشند.

کد مطلب 4881929
زهرا علیدادی

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