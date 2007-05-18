ایجاد بازار یک پارچه انرژی آسیا امکان پذیر نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در پاسخ به درخواست سید محمدحسن ابوترابی فرد ـ نماینده و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ـ ضمن بررسی این موضوع تصریح کرد که برای تاسیس هر گونه ساختار جدید از جمله بازار یکپارچه انرژی باید رایزنی‌های لازم برای تشکل کشورها انجام شود و این امر هنگامی تحقق می‌یابد که کشورها به ضرورت ایجاد چنین تشکلی رسیده باشند.

تا زمانی که کشورهای بزرگ تولید کننده و مصرف کننده انرژی در آسیا به توافقی در این باره نرسند، ایجاد بازار یکپارچه انرژی امکان پذیر نخواهد شد و در این میان نقش کشورهای بزرگ اقتصادی آسیا یعنی ژاپن، چین، روسیه، هند و کره جنوبی از یکسو و کشورهای حوزه خلیج ‌فارس به ویژه عربستان و ایران و کشورهای تازه استقلال یافته آسیای میانه از سوی دیگر، بسیار مهم است اما این موضوع که این کشورها بتوانند در شرایط کنونی در زمینه تشکل بازار یکپارچه انرژی به توافق برسند، بعید است.

اساسا زمانی تشکیل نهادهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای میسر می‌شود که سیستم اقتصادی و سیاسی منطقه‌ای پایدار باشد و در این میان کشوری می‌تواند پرچم‌دار تشکیل نهادهای منطقه‌ای از جمله بازار انرژی آسیا باشد که خود در تعامل با جهان از سیستم پایداری برخوردار باشد اگر چه در پاره‌ای موارد تشکیل چنین نهادهایی می‌تواند به پایداری سیستم اقتصادی و سیاسی بعضی از کشورها و تعامل آن‌ها با جهان کمک کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سپس پیشنهاد کرد که دولت جمهوری اسلامی ایران به جای بازار یکپارچه انرژی در آسیا بر روی تبادل انرژی برق و سوآپ نفت و گاز کشورهای تازه استقلال یافته سرمایه‌گذاری کند، زیرا برای صادرات انرژی برق به کشورهای همسایه به شرایط اقتصادی و سیاسی متعددی که برای ایجاد بازار یکپارچه انرژی‌های فسیلی لازم است، احتیاجی نیست.

همچنین به دلیل موهبت الهی که نصیب ایران شده است و در مسیر منطقه‌ای قرار گرفته که از نظر جغرافیایی (شرقی ـ غربی به دلیل اختلاف ساعت و از لحاظ شمالی ـ جنوبی به دلیل اختلاف دما با کشورهای همسایه) می‌تواند این انرژی را با کشورهای مجاور مبادله کند و به همین سبب تبادل این نوع انرژی امکانپذیرتر خواهد بود.

مرکز پژوهش های مجلس در پایان این گزارش کارشناسی آورده است: ایران می‌تواند گاز و نفت کشورهای استقلال یافته را از شمال وارد شبکه کشور کرده و در جنوب کشور همان مقدار گاز و نفت سوآپ شده را تحویل دهد و هزینه‌ای نیز جهت این انتقال دریافت کند و از طریق مبادله انرژی برق و سوآپ نفت و گاز با کشورهای همسایه امنیت خود در منطقه را نیز ثبات و استحکام بیش تری ببخشد.