مذاکرات ایران و آمریکا برای کمک به امنیت عراق است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی، وزیر امور خارجه‌ که در حاشیه دیدار با خانواده‌های 5 دیپلمات ایرانی ربوده شده در اربیل با خبرنگاران گفتگو می‌کرد با اشاره به مذاکرات آتی ایران و آمریکا بر سر موضوع عراق گفت : مذاکرات 28 می (7خرداد) درعراق و صرفا پیرامون مسائل مربوط به این کشور برگزار می‌شود .



وی با اشاره به اینکه این مذاکرات با حضور مقامات عراقی برگزار می شود آن را گامی در جهت کمک به امنیت عراق خواند.

متکی گفت : اگر آمریکایی‌ها با اذعان به شکست سیاست‌هایشان در عراق اراده جدی برای تصحیح روند جاری و کمک به مردم و دولت این کشور و نیز خودشان در برقراری امنیت در عراق داشته باشند این مذاکرات می‌تواند مفید واقع شود.

وزیر امور خارجه همچنین ادعای برخی از رسانه‌های غربی در مورد دستگیری هاله اسفندیاری، مسئول بخش خاورمیانه دفتر ترویج دموکراسی آمریکا در دبی برای مقابله به مثل با ربودن 5 دیپلمات ایرانی در اربیل رد کرد و گفت : طرح این مسائل ناشی از اخلاق خاص آمریکایی‌هاست .



وی افزود : اگر اتباع ایرانی همانند اتباع دیگر کشورها تخلفی در ایران انجام دهند پس از طی مراحل قانونی و قضایی تعیین تکلیف می‌شوند.

متکی گفت : بهتر است آمریکایی‌ها در حوزه وظایف خود اظهار نظر کنند و دخالت بی‌جا در امور داخلی دیگر کشورها خودداری نمایند.

متکی همچنین در خصوص ملاقات دیپلمات های ایرانی در بند آمریکا با خانواده هایشان گفت: از حدود 15 روز قبل مطرح شد که این خانواده ها می‌توانند با دیپلمات‌های بازداشت شده در عراق ملاقات کنند، برخی از مقدمات کار فراهم شد؛ ولی دیپلماتها از بازداشتگاه اعلام کردند اول می‌خواهیم با ماموران کنسولی ایران دیدار کنیم و بعد با خانواده‌ها.