به گزارش خبرنگار مهر، سال ۹۸ با تمام فراز و فرودهای خود و به ویژه آغاز بحران ویروس کرونا در ایران و جهان به پایان رسید و مردم ایران وارد سال ۱۳۹۹ هجری شمسی شدند و سال جدید را به امید اینکه سالی پر برکت پیش روی همگان باشد، آغاز کردند. جامعه تئاتر نیز از جمله اقشار مختلف کشور هستند که با وجود تعطیلی و ایام سختی که در سال ۹۸ تجربه کردند، با امید به روزهایی همراه با سلامتی و رونق زندگی اجتماعی سال جدید را آغاز کرده‌اند.

امسال تعطیلات نوروزی به دلیل شیوع ویروس کرونا با تعطیلات سال‌های دیگر فرق دارد چون برای جلوگیری از انتقال ویروس و قطع چرخه انتقال بیماری دیگر خبری از دید و بازدید و دورهمی‌های معمول نوروزی و همچنین رفتن به پیک نیک و مسافرت و گشت و گذار نیست پس این روزها در قرنطینه اجباری خانگی مردم اوقات فراغت خود را در منزل می‌گذرانند و باید برای اینکه حوصله‌شان سر نروند و هوس بیرون رفتن از خانه نکنند هر طور شده خودشان را سرگرم کنند.

همزمان با تجربه خانه‌نشینی اجباری در نوروز ۹۹ خبرگزاری مهر در فراخوانی از هنرمندان تئاتر خواست در ویدئوهایی کوتاه برای این روزها پیشنهادات فرهنگی مطرح کنند؛ پیشنهاداتی اعم از دیدن فیلم، فیلم-تئاتر، خواندن کتاب‌ها و نمایشنامه‌های مختلف و کارها و برنامه‌هایی که باعث می‌شود این روزها به بطالت نگذرد و مردم از خانه ماندن لذت ببرند.

در همین راستا ایوب آقاخانی نویسنده، بازیگر و کارگردان تئاتر، تلویزیون و رادیو در ویدئویی اختصاصی خطاب به هموطنان و علاقمندان تئاتر ایران پیشنهاد داده که در این روزها می‌توانند به کتاب‌های گویای مختلفی که در دسترس قرار دارد، گوش دهند، سه گانه تام راب اسمیت شامل «کودک ۴۴»، «گزارش محرمانه» و «مامور ۶» را بخوانند و علاوه‌بر دیدن فیلم‌های ندیده، برنامه رادیویی «زورق خیال» را هر روز از رادیو نمایش بشنوند که اختصاص به آشنایی با آنتوان چخوف دارد.