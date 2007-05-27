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۶ خرداد ۱۳۸۶، ۸:۲۰

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: بی تردید کلام الهی و سخنان بزرگان دین، بهترین و مطمئن ترین چراغ راهنمای بشریت به سوی خیر دنیا و آخرت و کسب مواهب ارزشمند است . مرور روزانه برخی نکته های هدایتگر، نقش ارزشمندی در روشنگری ذهنی و روحی خواهند داشت .

آیه روز:

لم یکن الذین کفروا من أهل الکتَاب والمشرکین منفکین حتى تأتیهم البینة . رسول من الله یتلو صحفا مطهرة . فیها کتب قیمة . وما تفرق الذین أوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینة . وما أمروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیمة . ان الذین کفروا من أهل الکتَاب والمشرکین فی نار جهنم خالدین فیها اولئک هم شر البریة . ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریة . 

کافران از اهل کتاب و مشرکان از آیین خود جدا نمی شدند تا دلیل روشن براى آنان بیاید . آن دلیل روشن فرستاده اى چون پیامبر اسلام از سوى خداست که صحیفه هایى پاک را می  خواند . در آنها نوشته هایى استوار و با ارزش است . و اهل کتاب درباره دین ،  گروه گروه و پراکنده نشدند مگر پس از آنکه آن دلیل روشن براى آنان آمد و به طور کامل نسبت به آنان اتمام حجت شد . در حالى که فرمان نیافته بودند جز آنکه خدا را بپرستند و ایمان و عبادت را براى او از هرگونه شرکى خالص کنند و حق گرا باشند و نماز را برپا دارند و زکات بپردازند و این است آیین استوار و ثابت . به یقین کافرانِ از اهل کتاب و مشرکان در آتش دوزخ اند و در آن جاودانه اند ، اینانند که بدترین مخلوقات هستند . مسلماً کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته انجام داده اند ، اینان بهترین مخلوقات هستند.

سوره بینه

احادیث امروز:

حضرت رسول (ص) فرمودند:

الهوا والعبوا فانی اکره أن یری فی دینکم غلظة .

تفریح و بازی کنید ، زیرا دوست ندارم که در دین شما خشونتی دیده شود .

کنز العمال ، ج 15 ، ص 212 ، ح 40616

حضرت زهرا (س):

الزم رجلها فان الجنة تحت أقدامها - یعنی الوالدة .

در خدمت مادر باش ، زیرا بهشت زیر پای مادران است .

نهج الحیاة ، ص 312

مام محمد باقر(ع):

ایاکم و الخصومه فانها تشغل القلب و تورث النفاق .

از دشمنی بپرهیزید ، زیرا فکر را مشغول کرده و مایه نفاق می گردد .

بحارالانوار ، دار احیاء التراث العربی ، ج 2 ، ص 301

امام جعفر صادق (ع):

یغفر للجاهل سبعون ذنبا قبل أن یغفر للعالم ذنب واحد .

هفتاد گناه جاهل آمرزیده شود ، پیش از آن که یک گناه از عالم آمرزیده شود .

اصول کافی ، ج 1 ، ص 59

کد مطلب 488230

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