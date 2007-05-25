آیه روز:
انا اعطیناک الکوثَر . فصل لربک وانحر . ان شانئک هو الأبتر .
بى تردید ما به تو خیر فراوان که برکت در نسل است و از فاطمه ریشه می گیرد عطا کردیم . پس به شکرانه آن براى پروردگارت نماز بخوان و شتر قربانى کن . یقیناً دشمن که به تو زخم زبان می زند خود بدون تبار و نسل و بریده از همه خیرات و برکات است .
سوره کوثر
احادیث امروز:
حضرت رسول (ص) فرمودند:
ان أوسط عری الایمان أن تحب فی الله وتبغض فی الله .
بالاترین دستاویزهای ایمان این است که کسی را برای خدا دوست داری و کسی رابرای خدا دشمن داری .
مسند احمد ، مسند الکوفیین ، ح 17793
حضرت زهرا (س):
جعل الله اجتناب القذف حجابا عن اللعنة ، و ترک السرقة إیجابا للعفة .
خدای تعالی پرهیز از افترا و دشنام را برای دور شدن از لعنت واجب فرمود و دزدی را منع کرد تا راه عفت پویند .
احتجاج طبرسی ، ایران ، انتشارات اسوه ، ج 1 ، ص 259
امام محمد باقر(ع):
خذوا الکلمه الطیبه ممن قالها و ان لم یعمل بها .
سخن نیک را از هر کسی ، هر چند به آن عمل نکند ، فرا گیرید .
بحارالانوار ، داراحیاء التراث العربی ، ج 75 ، ص 170
امام جعفر صادق (ع):
ان أعلم الناس بالله أرضاهم بقضاء الله عز و جل .
داناترین مردم به خدا ، راضی ترین آنها است به تقدیرات الهی .
اصول کافی ، ج 3 ، ص 99
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