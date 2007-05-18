آلیو ماری و کوشنر وزرای کشور و خارجه / ده مرد و هفت زن در کابینه جدید فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه فرانس - 24، اسامی اعضای دولت جدید فرانسه لحظاتی پیش به نخست وزیری "فرانسوا فیون"، توسط سخنگوی کاخ الیزه اعلام شد :
1- "فرانسوا فیون" (François Fillon) نخست وزیر
2- "ژان لویی بورلو" (Jean-Louis Borloo) وزیر اقتصاد، دارایی و کار
3- خانم "میشل آلیو ماری" (Michèle Alliot-Marie) وزیر کشور
4- هروه مورن (Hervé Morin) وزیر دفاع
5- "برنارد کوشنر" (Bernard Kouchner) وزیر امور خارجه
6- "بریس اورتوفو" (Brice Hortefeux) وزیر مهاجرت و هویت ملی
7- "آلن ژوپه" (Alain Juppé) وزیر محیط زیست، انرژی و حمل ونقل
9- خانم "راشیدا داتی" (Rachida Dati) وزیر دادگستری
10- "اگزاویئه برتران" (Xavier Bertrand) وزیر امور اجتماعی
11- "اگزاویئه دارکو" (Xavier Darcos) وزیر آموزش و پرورش
12- "اریک وورت" (Eric Woerth) وزیر بودجه
13- خانم "کریستین بوتن" (Christine Boutin) وزیر مسکن
14- خانم "والری پرکرس" (Valérie Pécresse) وزیر تحقیقات و آموزش عالی
15- خانم "کریستین لاگارد" (Christine Lagarde) وزیر کشاورزی و امور صید
16- خانم "کریستین آلبانه" (Christine Albanel) وزیر فرهنگ و ارتباطات و سخنگوی دولت
17- خانم "روزلین باشلو" (Roselyne Bachelot) وزیر بهداشت، جوانان و ورزش
- وزیران مشاور
1- "راژر کاروتشی" (Roger Karoutchi) وزیر مشاور در روابط پارلمانی
2- "اریک بسون" (Eric Besson) وزیر مشاور در چشم انداز و سیاست های دولتی
3- "ژان پیئر ژویه" (Jean-Pierre Jouyet) وزیر مشاور در امور اروپایی
4- "دومینیک بوسرو" (Dominique Busserau) وزیر مشاور در امور حمل ونقل
یادآور می شود که نشست هیات دولت فرانسه عصر امروز در ساعت 30/16 تشکیل خواهد شد.
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