/ اعضای دولت جدید فرانسه معرفی شدند / آلیو ماری و کوشنر وزرای کشور و خارجه / ده مرد و هفت زن در کابینه جدید فرانسه

اعضای دولت جدید فرانسه به نخست وزیری فرانسوا فیون صبح امروز معرفی شدند که در این میان آلیو ماری وزیر دفاع سابق به عنوان وزیر کشور جدید و برنارد کوشنر به عنوان وزیر امور خارجه فرانسه معرفی شدند.