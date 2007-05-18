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۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۶:۴۳

/ اعضای دولت جدید فرانسه معرفی شدند /

آلیو ماری و کوشنر وزرای کشور و خارجه / ده مرد و هفت زن در کابینه جدید فرانسه

آلیو ماری و کوشنر وزرای کشور و خارجه / ده مرد و هفت زن در کابینه جدید فرانسه

اعضای دولت جدید فرانسه به نخست وزیری فرانسوا فیون صبح امروز معرفی شدند که در این میان آلیو ماری وزیر دفاع سابق به عنوان وزیر کشور جدید و برنارد کوشنر به عنوان وزیر امور خارجه فرانسه معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه فرانس - 24، اسامی اعضای دولت جدید فرانسه لحظاتی پیش به نخست وزیری "فرانسوا فیون"، توسط سخنگوی کاخ الیزه اعلام شد :

1- "فرانسوا فیون" (François Fillon) نخست وزیر

2- "ژان لویی بورلو" (Jean-Louis Borloo) وزیر اقتصاد، دارایی و کار

3- خانم "میشل آلیو ماری" (Michèle Alliot-Marie) وزیر کشور

4- هروه مورن  (Hervé Morin) وزیر دفاع

5- "برنارد کوشنر" (Bernard Kouchner) وزیر امور خارجه

6- "بریس اورتوفو" (Brice Hortefeux) وزیر مهاجرت و هویت ملی

7-  "آلن ژوپه" (Alain Juppé) وزیر محیط زیست، انرژی و حمل ونقل

9- خانم "راشیدا داتی" (Rachida Dati) وزیر دادگستری

10- "اگزاویئه برتران" (Xavier Bertrand) وزیر امور اجتماعی

11-  "اگزاویئه دارکو" (Xavier Darcos) وزیر آموزش و پرورش

12- "اریک وورت" (Eric Woerth) وزیر بودجه

13- خانم "کریستین بوتن" (Christine Boutin) وزیر مسکن

14- خانم "والری پرکرس" (Valérie Pécresse) وزیر تحقیقات و آموزش عالی

15- خانم "کریستین لاگارد" (Christine Lagarde) وزیر کشاورزی و امور صید

16- خانم "کریستین آلبانه" (Christine Albanel) وزیر فرهنگ و ارتباطات و سخنگوی دولت

17- خانم "روزلین باشلو" (Roselyne Bachelot) وزیر بهداشت، جوانان و ورزش

- وزیران مشاور

1- "راژر کاروتشی" (Roger Karoutchi) وزیر مشاور در روابط پارلمانی

2-  "اریک بسون" (Eric Besson) وزیر مشاور در چشم انداز و سیاست های دولتی

3- "ژان پیئر ژویه" (Jean-Pierre Jouyet) وزیر مشاور در امور اروپایی

4- "دومینیک بوسرو" (Dominique Busserau) وزیر مشاور در امور حمل ونقل

یادآور می شود که نشست هیات دولت فرانسه عصر امروز در ساعت 30/16 تشکیل خواهد شد.
 

کد مطلب 488247

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