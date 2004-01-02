مدارس جديد تهران با نشاط تر ساخته مي شوند

مهندس افشين مرشديان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر درباه مشكلاتي كه به دليل كامل نبودن مدارس نوساز در مناطق مختلف تهران و بروز سرما به وجود آمده است ، افزود : با توجه به اين كه در سال جاري 3/ 16 درصد از اعتبارات سازمان نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس استان تهران كم شده است و اين سازمان به علت تراكم دانش آموزي در بعضي مناطق و تخليه تعدادي از مدارس استيجاري استان ، مجبوربه تحويل 800 كلاس درس ، يك سال زودتر از موعد مقرر شد و اولويت اصلي براي روساي مناطق كلاس درس است ، چنين مشكلاتي به وجود آمد.

وي با اشاره به اين كه مبلغ يك ميليارد و سي ميليون تومان براي انشعابات آب ، برق ، گازمدارس استان تهران درنظر گرفته شده است ، گفت : با توجه به پيگيري هايي كه با سازمان مديريت و برنامه ريزي داشتيم ، وزارت نيرو تعهد كرده است كه مبلغ 3 ميليارد تومان براي انشعابات آب ، برق و گاز مدارس تازه ساز را در اختيار اين سازمان قرار دهد.

مرشديان افزود : حدود 650 بخاري كامپيوتري به استان تهران تعلق گرفته است كه از اين تعداد 400 دستگاه بخاري در اختيار مدارس قرار گرفته است و به محض دريافت بقيه بخاري ها آنها نيز به مدارس ارسال مي شود.