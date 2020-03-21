به گزارش خبرنگار مهر، گروههای جهادی در حوزههای مختلف نظیر ضدعفونی معابر و مناطق پرتردد، تهیه و توزیع بستههای بهداشتی-ضدعفونی ونیز توزیع بستههای معیشتی در استان فعالیت میکنند.
از ۱۲ اسفند ماه سال ۹۸ تاکنون اکیپ ضدعفونی کننده معابر تشکیل پایگاههای بسیج پای کار آمده و تیپ ۳۶ انصارالمهدی (عج) نیز با ۴ دستگاه درخش و با همکاری شهرداری و گروههای جهادی ناحیه زنجان عملیات ضدعفونی معابر و مناطق پرتردد استان را دنبال میکنند.
۹ هزار نفر روز در قالب ۱۱۱ گروه جهادی هر شب از ساعت ۲۳ تا ۳ بامداد اقدام به ضدعفونی و پاکسازی میکنند و هرشب ۲۵ تا ۳۰ هزار لیتر محلول ضدعفونی کننده در استان استفاده میشود.
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