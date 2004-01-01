پرويز مشرف تا اواخر سال 2007 رئيس جمهور پاكستان خواهد بود

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه، پرويز مشرف رئيس جمهور پاكستان امروز پس از رأي گيري در پارلمان پاكستان و چهار مجمع استاني با اخذ بيش از 60% آرا براي باقي ماندن بر مسند قدرت و رياست جمهوري پاكستان رأي اعتماد گرفت.
شيخ رشيد وزير اطلاعات پاكستان اعلام كرد: " مشرف موفق به كسب رأي اعتماد شد و بيش از 60% آراي موافق را به خود اختصاص داد."
با كسب اين رأي اعتماد مشرف كه در سال 1999 به قدرت رسيد مي تواند تا اواخرسال 2007 بر مسند قدرت باقي بماند.
پرويز مشرف با كسب رأي اعتماد از پارلمان پاكستان مي تواند براي مدت بيشتري در مقام رياست جمهوري باقي بماند.
به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه، پرويز مشرف رئيس جمهور پاكستان امروز پس از رأي گيري در پارلمان پاكستان و چهار مجمع استاني با اخذ بيش از 60% آرا براي باقي ماندن بر مسند قدرت و رياست جمهوري پاكستان رأي اعتماد گرفت.
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