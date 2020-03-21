بارش های قابل توجه بهاری در راه استان قزوین است

قدرت اله مهدیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس اطلاعیه سازمان هواشناسی کشور، از ظهر فردا یکشنبه ۳ فروردین، تا بعد از ظهر ۴ فروردین، با ورود سامانه بارشی به استان، شاهد وقوع بارشهای قابل ملاحظه باران و در ارتفاعات استان به صورت برف و کولاک خواهیم بود.
مهدیخانی افزود: با شروع بهار، بارشهای فصلی از این هفته آغاز خواهد شد که با توجه به قرار گرفتن در دوران تر سالی، این بارشها قابل توجه خواهد بود.
وی یادآور شد: همانگونه که در فروردین ماه سال گذشته نیز بارشهای شدید و رخداد سیلاب در بیشتر نقاط کشور تجربه شد امسال هم شاهد سیلاب خواهیم بود و باید پیش بینیهای لازم صورت گیرد تا غافلگیر نشویم.
مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین تصریح کرد: سیل سال گذشته، نقاط ضعف و قوت زیادی را آشکار ساخت که راهگشای بسیار ارزشمندی در اتخاذ تمهیدات و تصمیمات اساسی در سال جاری خواهد بود.
مهدی خانی افزود: عملیات لایروبی و پاک سازی مسیلها، آبروها و رودخانهها در سطح استان با مشارکت دستگاههای متولی از جمله شرکت آب منطقهای، شهرداری انجام شده و دستورات لازم را در قالب اخطاریه به دستگاهها ابلاغ کردهایم.
وی گفت: از همه شهروندان بویژه روستاییان درخواست میکنیم هشدارهای هواشناسی را جدی گرفته و از حضور در مناطق سیل گیر، حاشیه رودخانهها و گردنههای برف گیر جدا خودداری کنند.
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