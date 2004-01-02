زباله هاي بيمارستاني تهران كاملا بهداشتي و مجزا دفن مي شود

دكتر محمد جواد محمدي زاده در گفت وگو با خبرنگار اجتماعي مهر افزود : روزانه حداقل 30 تن زباله بيمارستاني در تهران توليد مي شود وبا توجه به آلودگي هاي ناشي از اين زباله ها همه مراحل جمع آوري ، حمل و دفن اين آنها كاملا ايزوله و جداي از ساير زباله ها انجام مي شود .

وي ادامه داد : زباله هاي بيمارستاني شامل سرنگ ، بافتهاي حيواني و انساني و دارو و مواد پرتوزاست كه همه آنها پس از جمع آوري به وسيله خودروهاي كاملا ايزوله به منطقه كهريزك منتقل شده و در آنجا پس از پاشيدن آهك و مواد ديگر دفن مي شوند .

وي گفت : همه مراحل جمع آوري ، حمل و دفن زباله هاي بيمارستاني كاملا تحت كنترل است و تاكنون هيچ مطلبي مبني بر آلودگي ناشي ازاين زباله ها در تهران گزارش نشده و همه اصول ايمني و بهداشتي در اين مورد رعايت مي شود .