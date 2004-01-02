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۱۲ دی ۱۳۸۲، ۱۱:۴۷

معاون خدمات شهري شهرداري تهران در گفت و گو با" مهر " :

زباله هاي بيمارستاني تهران كاملا بهداشتي و مجزا دفن مي شود

زباله هاي بيمارستاني تهران كاملا بهداشتي و مجزا دفن مي شود

معاون خدمات شهري شهرداري تهران گفت : زباله هاي بيمارستاني در تهران كاملا جداي از زباله هاي ديگر و به صورت كاملا بهداشي دفن مي شود.

دكتر محمد جواد محمدي زاده  در گفت وگو با خبرنگار اجتماعي مهر افزود : روزانه حداقل 30 تن زباله بيمارستاني در تهران توليد مي شود وبا توجه به آلودگي هاي ناشي از اين زباله ها  همه مراحل جمع آوري ، حمل و دفن اين آنها كاملا ايزوله و جداي از ساير زباله ها انجام مي شود .

وي ادامه داد : زباله هاي بيمارستاني شامل سرنگ ، بافتهاي حيواني و انساني و دارو و مواد پرتوزاست كه همه آنها پس از جمع آوري به وسيله خودروهاي كاملا ايزوله به منطقه  كهريزك منتقل شده و در آنجا پس از پاشيدن آهك و مواد ديگر دفن مي شوند .

وي گفت : همه مراحل جمع آوري ، حمل و دفن زباله  هاي بيمارستاني كاملا تحت كنترل است و تاكنون هيچ مطلبي  مبني بر آلودگي ناشي ازاين زباله ها در تهران گزارش نشده و همه اصول ايمني و بهداشتي در اين مورد رعايت مي شود .

کد مطلب 48836

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