یویچی نیشیمورا دیدار سپاهان - الشباب را قضاوت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، مسعود مردای نیز بازی سئونگنام ایلهوا چونمای کره جنوبی - شانگدونگ لوننگ چین را در ورزشگاه سئونگنام تانچئون کره جنوبی قضاوت خواهد کرد.
* اسامی داوران روز ششم مسابقات لیگ قهرمانان آسیا که روز 23 می – 2 خرداد برگزار می شود به شرح زیر است:
گروه A
* الریان قطر- الزورا عراق ورزشگاه الغرافه دوحه داور: محد صالح سوبخیدین از مالزی.
* العربی کویت - الوحده امارات ورزشگاه صباح السالم کویت داور: روشن ایرماتوف از ازبکستان.
گروه B
* پاختاکور ازبکستان - کویت اس سی کویت ورزشگاه ارتش تاشکند داور: شمس المائدین از سنگاپور.
گروه C
* الکرامه سوریه - نفتچی ازبکستان ورزشگاه خالد ابن الوالد سوریه داور: علی مطلق از عربستان.
* النجف عراق - السد قطر ورزشگاه صباح السالم کویت داور: سالم محمود از اردن.
گروه D
* العین امارات - الاتحاد سوریه ورزشگاه خلیف بن زاید آل نهیان العین داور: هوانگ جونجی از چین.
* سپاهان ایران - الشباب عربستان ورزشگاه فولاد شهر اصفهان داور: یویچی نیشیمورا از ژاپن.
گروه E
* اوراوا رد دایاموندز ژاپن - سیدنی اف سی استرالیا ورزشگاه سایتاما داور: فرید علی محمد المرزوقی از امارات.
* شانگهای شن هوای چین - پرسیک کدیری اندونزی ورزشگاه یوانشن شانگهای داور: سورباتا سرکر از هند.
گروه F
* بانکوک یونیورسیتی تایلند - کاواساکی فرانتیل ژاپن ورزشگاه رویال آرمی بانکوک داور: شهرول رسدی از مالزی.
* آرما مالانگ اندونزی - چونام دراگونز کره جنوبی ورزشگاه گاجایانای مالانگ داور: محمود مهد جمعه القطریفی از عمان.
گروه G
* سئونگنام ایلهوا چونمای کره جنوبی - شانگدونگ لوننگ چین ورزشگاه سئونگنام تانچئون سئونگنام داور: مسعود مرادی از ایران.
* آدلاید یونایتد استرالیا - دونگ تام لونگ آن ویتنام ورزشگاه هیندمارش آدلاید داور: ملک عبدالملک از سنگاپور.
