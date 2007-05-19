۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۰:۴۶

اسامی داوران روز ششم لیگ قهرمانان آسیا اعلام شد :

یویچی نیشیمورا دیدار سپاهان - الشباب را قضاوت می کند

کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا اسامی داوران روز ششم مسابقات لیگ قهرمانان آسیا را اعلام کرد که بر این اساس یویچی نیشیمورا از ژاپن قضاوت بازی سپاهان - الشباب را بر عهده خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، مسعود مردای نیز بازی سئونگنام ایلهوا چونمای کره جنوبی - شانگدونگ لوننگ چین را در ورزشگاه سئونگنام تانچئون کره جنوبی قضاوت خواهد کرد.

* اسامی داوران روز ششم مسابقات لیگ قهرمانان آسیا که روز 23 می – 2 خرداد برگزار می شود به شرح زیر است:
گروه A
* الریان قطر- الزورا عراق  ورزشگاه الغرافه دوحه  داور: محد صالح سوبخیدین از مالزی.
* العربی کویت - الوحده امارات  ورزشگاه صباح السالم کویت  داور: روشن ایرماتوف از ازبکستان.

گروه B
* پاختاکور ازبکستان - کویت اس سی کویت  ورزشگاه ارتش تاشکند  داور: شمس المائدین از سنگاپور.

گروه C
* الکرامه سوریه - نفتچی ازبکستان  ورزشگاه خالد ابن الوالد سوریه  داور: علی مطلق از عربستان.
* النجف عراق - السد قطر ورزشگاه صباح السالم کویت  داور: سالم محمود از اردن.

گروه D
* العین امارات - الاتحاد سوریه  ورزشگاه خلیف بن زاید آل نهیان العین  داور: هوانگ جونجی از چین.
* سپاهان ایران - الشباب عربستان  ورزشگاه فولاد شهر اصفهان  داور: یویچی نیشیمورا از ژاپن.

گروه E 
* اوراوا رد دایاموندز ژاپن - سیدنی اف سی استرالیا  ورزشگاه سایتاما  داور: فرید علی محمد المرزوقی از امارات.
* شانگهای شن هوای چین - پرسیک کدیری اندونزی  ورزشگاه یوانشن شانگهای  داور: سورباتا سرکر از هند.

گروه F
* بانکوک یونیورسیتی تایلند - کاواساکی فرانتیل ژاپن  ورزشگاه رویال آرمی بانکوک  داور: شهرول رسدی از مالزی.
* آرما مالانگ اندونزی - چونام دراگونز کره جنوبی  ورزشگاه گاجایانای مالانگ داور: محمود مهد جمعه القطریفی از عمان.

گروه G
* سئونگنام ایلهوا چونمای کره جنوبی - شانگدونگ لوننگ چین  ورزشگاه سئونگنام تانچئون سئونگنام  داور: مسعود مرادی از ایران.
* آدلاید یونایتد استرالیا - دونگ تام لونگ آن ویتنام   ورزشگاه هیندمارش آدلاید  داور: ملک عبدالملک از سنگاپور.

