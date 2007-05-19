خواجویی پس از 16 سال به سینما بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، "محیا" سومین فیلم بلند سینمایی خواجویی است و یک ملودرام عاشقانه محسوب می شود که فیلمبرداری آن در تهران و اصفهان انجام خواهد شد. شهاب حسینی، الهام حمیدی، آزیتا حاجیان، برزو ارجمند، مجید سعیدی و مرضیه خوش تراش بازیگران فیلم هستند.

"محیا" داستان جوانی به نام جاوید است که به دختری به نام محیا علاقمند می شود، اما بر سر راهش برای رسیدن به او مانعی قرار می گیرد که خارج از تصور است. محسن ذوالانوار مدیر فیلمبرداری، انوشه مرادی دستیار کارگردان، حسین خواجویی مدیر تولید، پارمیس زند طراح چهره پردازی، بهروز عابدینی صدابردار، شهرام قدیری فرد طراح صحنه و لباس و بهرنگ دزفولی زاده عکاس فیلم هستند.

"سیرک بزرگ" آخرین ساخته سینمایی خواجویی با بازی اکبر عبدی و سرور نجات اللهی یک کمدی اجتماعی در اوایل دهه هفتاد بود. فیلم به زندگی قصابی می پرداخت که به جای بدهی هایش از یک سیرک فیلی به او داده می شود و این سرآغاز اتفاقاتی در زندگی مرد قصاب است. خواجویی "خانه ابری" را هم سال 1365 با بازی ثریا قاسمی و هوشنگ توکلی ساخته بود.