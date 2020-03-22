خبرگزاری مهر - گروه استانها- علیرضا نوری کجوریان: کووید ۱۹ مهمان ناخواندهای که یک ماه در مازندران جولان میدهد و بیش از یکهزار و ۶۰۰ نفر را درگیر کرده است و بهمنظور فرهنگسازی برای رعایت بهداشت فردی و اجتماعی، نمادها و المانهای شهری در مناطق مختلف استان، رنگ و بوی کرونایی گرفت.
پوشاندن با ماسک چهره المانهای آدمک و عروسکهایی که در برخی مناطق شهری مازندران، نوعی فرهنگسازی برای رعایت موارد بهداشتی است تا افراد کمتری به دام کرونا ویروس بیفتند. توصیه پزشکان مبنی بر پرهیز از حضور در اماکن عمومی سطح شهر موجب شد در فضاسازیها و نصب اِلمانهای نوروزی تغییراتی صورت بگیرد و نمادها و المانهای شهری نیز برای مقابله با کرونا بهرهگیری شود.
کارشناس امور شهری در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه سیمای بسیاری از مناطق شهری به دلیل تغییرات اقتصادی، صنعتی، بافت جمعیتی و غیره دچار دگرگونیهای فرهنگی شده است، افزود: در این زمان، نمادها و المانهای شهری با قرارگیری در فضاهای عمومی نقش تأثیرگذار در هویت بخشی و انتقال پیام به ناظران خواهد داشت.
در این زمان، نمادها و المانهای شهری با قرارگیری در فضاهای عمومی نقش تأثیرگذار در هویت بخشی و انتقال پیام به ناظران خواهد داشت
محمد جعفری افزود: با قرار دادن المانهای مناسب هر مکان میتوان در ارتقای معنوی و فرهنگی و اجتماعی شهروندان گام برداشت و بسیاری از پیامهای فرهنگی، اجتماعی و بهداشتی را میتوان با این المانها منتقل کرد.
وی با عنوان اینکه نخستین نشانه هویتی هر شهر یا منطقه سیمای شهری است و یکی از راهحلهایی که میتواند مانع نابودی هویت و فرهنگ و تاریخ شود، استفاده از نمادها و المانهای شهری است.
جعفری یادآور شد: در ایام نوروز که با کرونا درگیر هستیم با بهرهگیری از المانها و نمادهای شهری میتوان بسیاری از پیامهای بهداشتی را به مخاطبان منتقل کرد.
این کارشناس با بیان اینکه در برخی از شهرها المانهای نوروزی مانند نوروزخوانی، آدمکها و نمادهای انسانی نصبشده، ادامه داد: پوشاندن چهره این نمادهای انسانی و مجسمهها با ماسک میتواند فرهنگ رعایت بهداشت را بین مردم گوشزد کند و میتواند از سادهترین روشها برای انتقال پیامهای بهداشتی و اجتماعی در قالب فرهنگ و هنر بهره برد.
گشتی در شهرهای مختلف مازندران از جمله بابل نشان میدهد که المانهایی که نمادهای فرهنگی شهر به شمار میروند، رنگ و بوی کرونایی گرفتهاند، از پوشاندن چهره زن بارفروش، مجسمه امیر پازواری، شاعر پرآوازه مازندرانی و یا نمادهای نوروزی جلوی درب دانشگاه نوشیروانی با ماسک و دستمال نوعی اقدام خلاقانه برای ترویج فرهنگ بهداشتی و اجتماعی به شمار میرود.
در حالیکه نمادهای شهری حال و هوایی کرونایی به خود گرفته است، مسئولان و متولیان امر تأکید میکنند باید با بهرهگیری از ظرفیتهای مختلف نظیر مردم را به در خانه ماندن و پرهیز از حضور در اماکن عمومی ترغیب کرد تا افراد کمتری به بیماری کرونا مبتلا شوند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران اظهار کرد: در این روزهای سخت تنها با همدلی و مشارکت میتوانیم از بحران کرونا و تهدیداتی که ابن ویروس برای خانوادهها دارد، عبور کنیم.
مهدی رازجویان با بیان اینکه در ایام نوروز آداب و رسومی مانند دید و بازدید دوستان و اقوام با توجه به شیوع کرونا نباید همانند گذشته مرسوم شود، تصریح کرد: برای حفظ سلامتی خود، خانواده و عزیزانمان باید این دید و بازدیدهای نوروزی را به زمان دیگری موکول کنیم.
وی اظهار کرد: باید از شیوه مانند بهرهگیری از المانها و نمادهای شهری و غیره، مردم را به خانه ماندن ترغیب کنیم و بگوییم بهجای آنکه ناخودآگاه سفیر مرگ باشند، با ماندن در خانه، شادی، محبت و سلامت را برای عزیزان به ارمغان ببریم.
باید از شیوه مانند بهرهگیری از المانها و نمادهای شهری و غیره مردم را به خانه ماندن ترغیب کنیم و بگوییم بهجای آنکه ناخودآگاه سفیر مرگ باشند با ماندن در خانه، شادی، محبت و سلامت را برای عزیزان به ارمغان ببریم
شهردار نوشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به راهاندازی تونل مکانیزه برای ضدعفونی خودروها برای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا، گفت: این تونل برای ضدعفونی کردن خودروهای عمومی و سپس خودروها شهری آماده شده است.
علی امانی افزود: سعی کردیم از این طرح و نماد برای پیشگیری از گسترش بیماری کرونا بهرهگیری و علاوه بر این ضدعفونی کردن شهر و توزیع محلول ضدعفونی کننده در دستور کار قرار گرفته است.
وی با تأکید بر ماندن در خانه، خاطرنشان کرد: باید با رعایت موارد بهداشتی به کادر درمانی فرصت مدیریت بیماری کرونا را بدهیم.
امانی با بیان اینکه آمار محلههای درگیر کرونا در شهر بالا است، به مردم توصیه کرد از منزل خارج نشوند تا هر چه زودتر بتوانیم شکست کرونا ویروس را جشن بگیریم.
فضاسازیهای سطح شهر و نصب المانهای نوروزی با موضوع کرونا با هدف تلطیف روحیه شهروندان در برخی مناطق مازندران صورت گرفته است، اما به تأکید متولیان سلامت، مردم از تجمع در اماکن و میدانهایی که المانها نصب شده، پرهیز و از دست زدن به آن برای پیشگیری از شیوع کرونا خودداری کنند.
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