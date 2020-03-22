دمای هوا در چهارمحال و بختیاری کاهش می یابد

مهران چراغپور در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی آخرین نقشه‌ها و تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد از امروز یک سامانه بررسی آخرین نقشه‌ها و تصاویر ماهواره‌ای بیانگر ادامه فعالیت سامانه بارشی در سطح استان به شکل بارش باران و برف گاهی رعد و برق، وزش باد نسبتاً شدید و در نقاط مستعد بارش تگرگ تا اوایل صبح فردا است.

سرپرست هواشناسی چهارمحال وبختیاری گفت: برای فردا با کاهش فعالیت سامانه و خروج تدریجی آن تا ظهر در برخی نقاط بارش‌های پراکنده باران و برف انتظار می‌رود.

وی گفت: ازامروز تا روز سه شنبه کاهش نسبی دمای هوا انتظار می‌رود.

سرپرست هواشناسی چهارمحال وبختیاری تاکید کرد: مجدداً با عبور امواج کم دامنه برای اواخر وقت چهار شنبه و طی روز پنج شنبه بارش‌های رگباری در سطح استان پیش بینی می‌شود.