فراخوان فیلم کوتاه «آموزش تعطیل نیست» داده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقیه معتمدی روز یکشنبه در سخنانی از ارائه فراخوان فیلم کوتاه «آموزش تعطیل نیست» خبر داد و اظهار داشت: همه معلمان دوره ابتدایی استان لرستان می‌توانند از بین دروس فارسی، ریاضی و علوم، نمونه تدریس خود به دانش آموزان در فضای مجازی را در ۶ تا ۱۰ دقیقه ضبط و ارسال کنند.

وی افزود: از هر همکار فقط یک فایل ضبط شده قابل اجرا بر روی گوشی یا رایانه پذیرفته می‌شود که باید این فایل را از طریق پیام رسان بله یا سروش به شماره تلفن ۰۹۲۲۲۸۳۳۶۳۵ ارسال کنند.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش‌وپرورش لرستان گفت: شرکت کنندگان فقط تا بیستم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ مهلت دارند تا آثار خود را ارسال کنند.

لازم به ذکر است از برگزیدگان استانی تقدیر به عمل خواهد آمد.