به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، به دنبال اعلام نخستین مورد ابتلا به ویروس کرونا در سوریه، مقامات این کشور از بسته شدن گذرگاه های مرزی با لبنان خبر دادند.

بر اساس این گزارش، وزارت کشور سوریه اعلام کرد که تمامی گذرگاهها به روی افرادی که از لبنان به این کشور باز می‌گردند از جمله شهروندان این کشور بسته خواهد بود.

بر اساس اعلام وزارت کشور سوریه، تنها خودروهای باری از این تصمیم مستثنی خواهند بود ولی رانندگان آن نیز در مراکز مرزی تحت معاینه‌های پزشکی لازم قرار می‌گیرند.

به تازگی وزارت بهداشت سوریه از شناسایی و ثبت نخستین مورد ابتلا به ویروس کرونا در این کشور خبر داده است.