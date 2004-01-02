قيمت ورق استيل در دو ماه گذشته 30 درصد افزايش يافت

مديرمركز تهيه و توزيع استيل در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: روند افزايش قيمت ورق استيل در يك هفته گذشته در ايران متوقف شده است.

غلامرضا بيگدلي با اشاره به رواج استفاده از اين نوع فولاد آلياژي شناخته شده در بيشتر كشورها افزود: به دليل پاكيزيگي و عمر زياد ، اغلب كشورهاي پيشرفته صنعتي به استفاده از اين نوع فولاد روي آورده اند.

وي موارد استفاده اين فولاد آلياژي را در صنايعي مانند صنايع غذايي، بهداشتي، پتروشيمي، بسته بندي، ظروف غذا و دكوراسيون هاي داخلي و خارجي عنوان كرد.

وي همچنين از افزايش قيمت قراضه استيل در يك سال گذشته خبرداد و گفت: قراضه استيل از سه هزار ريال به 9 هزار ريال رسيده است.

بيگدلي ميزان استفاده از استيل در ايران راسالانه حدود 40 تا 50 هزار تن ذكركرد و افزود: اين رقم نسبت به جمعيت ايران بسيار كمتر است و پيش بيني مي شود در چند سال اخير تقاضا براي استيل به شدت افزايش يابد.

وي با اشاره به اينكه توليد اين نوع فولاد آلياژي در ايران تا كنون آغاز نشده تصريح كرد: پروسه توليد اين نوع فولاد آلياژي به فناوري و سرمايه زيادي نياز دارد كه در حال حاضردر ايران وجود ندارد.

به گفته وي، استيل در گذشته تنها توسط 3 يا 4 كشور ساخته مي شد كه در حال حاضركشورهاي زيادي توليد كننده اين استيل هستند.

بيگدلي افزود: اين استيل از كشورهاي آلمان، انگليس، فنلاند، افريقاي جنوبي، ايتاليا، ژاپن، كره و فرانسه وارد كشور مي شود كه كشورهاي كره و آفريقاي جنوبي بالايي در تامين استيل كشور دارند.