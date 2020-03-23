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۴ فروردین ۱۳۹۹، ۱۵:۲۱

طی تماس تلفنی؛

استاندار گیلان با خانواده های شهدای خدمت گفتگو کرد

استاندار گیلان با خانواده های شهدای خدمت گفتگو کرد

رشت- استاندار گیلان در تماس های تلفنی جداگانه با خانواده های شهدای خدمت در عرصه سلامت گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع ظهر دوشنبه در تماس‌های جداگانه با خانواده‌های شهدای خدمت استان گیلان ضمن تبریک سال جدید، با گرامیداشت یاد و خاطره این شهدا دقایقی با آنها گفتگو کرد.

وی در این گفتگوها سیره شهدای خدمت به ویژه در جریان شیوع ویروس کرونا را الگویی برای همه خدمتگزاران و مردم دانست و گفت: لازم است این شهیدان گرانقدر که برای نجات هموطنان از بیماری کرونا از هیچ تلاشی فروگذار نکردند، به جامعه معرفی شده و از آنان به‌طور شایسته تجلیل شود.

زارع رعایت جدی توصیه‌های بهداشتی، خود مراقبتی و دیگر مراقبتی از سوی همگان را گام مؤثری در قطع چرخه ویروس کرونا و کمکی مهم به کادر درمانی و خدمتگزاران فداکار سلامت دانست.

کد مطلب 4884733

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