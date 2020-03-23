به گزارش خبرگزاری مهر، میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در نهادهای بین‌المللی مستقر در وین در توئیتی به تداوم تحریم‌های آمریکا آن هم در شرایطی که جامعه بین‌الملل درگیر مبارزه با کرونا است، اعتراض کرد.

وی در این پیام نوشت: شیوع کووید ۱۹ لزوم اتحاد همه کشورها را گوشزد می‌کند. چرا ونزوئلا و ایران همچنان تحت تحریم هستند.

اولیانوف در ادامه این توئیت افزود: چرا روسیه، چین و کوبا تنها کشورهایی هستند که به ایتالیا در چنین شرایط دشواری کمک می‌کنند؟ اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا کجا هستند؟ چیزی در دنیای امروز غلط است.

گفتنی است صندوق بین‌المللی پول با درخواست ونزوئلا برای تامین هزینه‌های مبارزه با کووید ۱۹ مخالفت کرده است.

این در حالی است که واشنگتن هم علیرغم اصرار چین، روسیه و پاکستان به لغو تحریم‌های ضدایرانی طی بحران کرونا، از تداوم کارزار فشار حداکثری سخن می‌گوید.