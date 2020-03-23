هشدار به اصناف متخلف استان البرز/ برخورد با هر نوع کارشکنی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن مددی در تشریح اقدامات انجام شده برای مقابله با شیوع کرونا در استان، گفت: در این زمینه اقدامات متعددی برای حمایت قضائی از تولیدکنندگان مواد بهداشتی و ضدعفونی و همچنین اقدامات مقابله‌ای با شیوع کرونا انجام شده است.

وی با اعلام حمایت قضائی از تصمیمات ستاد مبارزه با کرونا در استان البرز، گفت: یکی از مصوبات این ستاد، تعلیق فعالیت اصناف و واحدهای تجاری تا پانزدهم فروردین است که در این راستا به رئیس اتاق اصناف و نیروی انتظامی دستور داده شده در صورت مشاهده هرگونه فعالیت واحدهای صنفی غیرضروری نسبت به تعطیلی آنها اقدام کنند.

دادستان عمومی و انقلاب کرج با تاکید بر برخورد قانونی با هرنوع کارشکنی در این زمینه متذکر شد: البته فعالیت سوپرمارکت‌ها، نانوایی‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای و واحدهایی که با اقلام ضروری مردم سر و کار دارند مانند داروخانه‌ها ادامه خواهد داشت.