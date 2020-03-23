آخرین وضعیت سرپرست باشگاه استقلال پس از ابتلا به ویروس کرونا

به گزارش خبرگزارش مهر، محمد نوری‌فر، مدیر رسانه‌ای باشگاه استقلال در مورد آخرین سرپرست باشگاه استقلال گفت: آقای خلیل‌زاده از ۲۹ اسفند در بخش آی‌سی‌یو بیمارستان فیروزگر بستری بودند. ایشان به دلیل وضعیت همسرشان رفت و آمد زیادی به یکی از بیمارستان‌ها در رشت داشتند و احتمالا همین موضوع منجر به این شده است که رئیس هیات مدیره باشگاه استقلال کوک به بیماری کرونا» باشند. ایشان علاقه‌ای به انتشار این خبر نگران کننده در روزهای ابتدایی سال نداشتند. ساعتی قبل با فرزند آقای خلیل‌زاده صحبت کردم. گویا ایشان را به بخش منتقل کردند و به نظر می‌رسد که شرایط آقای خلیل‌زاده رو به بهبودی است.

وی ادامه داد: درباره پزشک تیم فوتبال استقلال، آنچه که مسلم است تلاش شبانه‌روزی دکتر ستوده در بیمارستان آتیه تهران در این روزهای سخت منجر به خطراتی برای پزشکان و پرستاران فداکار می‌شود. ایشان «مشکوک به بیماری کرونا» هستند. به همین خاطر چند روزی است که تحت درمان هستند.