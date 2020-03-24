به گزارش خبرنگار مهر، سردار ولی‌الله رضایی‌نژاد صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به پیامدهای مخرب و تأثیرگذار پدیده قاچاق بر اقتصاد کشور، برخورد قاطع با سودجویان قاچاق سوخت در دستور کار مرزبانان استان بوشهر قرار گرفت.

وی افزود: مرزبانان با همکاری نیروی دریایی سپاه، موفق شدند در چند مایلی بندر رستمی شهر دلوار یک فروند شناور یدک‌کش حامل مقدار زیادی سوخت قاچاق را توقیف کنند.

سردار رضایی‌نژاد با اشاره به دستگیری هفت نفر سودجو، افزود: بر اساس نظر شرکت نفت مقدار ۴۱ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل به ارزش ۲ میلیارد و ۵۴۲ میلیون ریال از شناور کشف و ضبط شد.

وی با بیان اینکه تست کرونا از متهمین در حال قرنطینه شناور صورت گرفته است، گفت: یکی از بزرگترین وظایف مرزبانی برقراری نظم و امنیت در قالب سلامت مردم تحت شعار سلامت خانواده، امنیت جامعه است.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر از تعامل و مشارکت مرزنشینان و ساحل نشینان در اجرای مأموریت دریابانی تقدیر کرد و اظهار داشت: دریابانی یک مسئولیت بسیار مهم در جامعه دارد که امنیت و آرامش جامعه با تلاش این سخت کوشان محقق می‌شود.